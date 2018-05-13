Tansiyona tuz ekmeyin

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam, sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dünyada her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin ölümüne neden olan hipertansiyon; felç, beyin kanaması, böbrek yetmezliği ve körlüğe davetiye çıkartıyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yüksel Doğan, hipertansiyonla ilgili önemli bilgiler veriyor...
ŞİŞMANLIK TETİKLER...
Türkiye'de her 3 kişiden birinde rastlanan yüksek tansiyon, kan basıncının 130/80 mm Hg'nin üzerinde olması anlamına geliyor. Böbrek hastalıkları, tiroit bezi hastalıkları, ilaçlar ve uyku apnesi hipertansiyonu tetikliyor. Hipertansiyon kalbin iş yükünü artırarak ve atar damarlara hasar vererek, kalp, beyin, göz, böbrek ve vücuttaki tüm damarlarda harabiyet yapıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan bu hastalık, düzenli takiple önlenebiliyor ve tedavi edilebiliyor. Bunun için günlük tuz alımının 5-6 gram ile sınırlandırması öneriliyor. Hastaların aşırı yağlı yemeklerin yerine sebze-meyve, az yağlı besinler, tam tahıl, sebze kaynaklı protein ve haftada en az iki kez balık tüketmeleri tavsiye ediliyor.
35-50 YAŞA DİKKAT
Hipertansiyonun en sık belirtileri arasında enseden başlayan baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, kulak uğultusu, çarpıntı, terleme, burun kanaması, göğüste sıkışma ve sık idrara çıkma bulunuyor. Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artmakla beraber 35-50 yaşlarında daha sık görülüyor.
ŞİŞMANLIK TETİKLER...
Türkiye'de her 3 kişiden birinde rastlanan yüksek tansiyon, kan basıncının 130/80 mm Hg'nin üzerinde olması anlamına geliyor. Böbrek hastalıkları, tiroit bezi hastalıkları, ilaçlar ve uyku apnesi hipertansiyonu tetikliyor. Hipertansiyon kalbin iş yükünü artırarak ve atar damarlara hasar vererek, kalp, beyin, göz, böbrek ve vücuttaki tüm damarlarda harabiyet yapıyor. Her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden olan bu hastalık, düzenli takiple önlenebiliyor ve tedavi edilebiliyor. Bunun için günlük tuz alımının 5-6 gram ile sınırlandırması öneriliyor. Hastaların aşırı yağlı yemeklerin yerine sebze-meyve, az yağlı besinler, tam tahıl, sebze kaynaklı protein ve haftada en az iki kez balık tüketmeleri tavsiye ediliyor.
35-50 YAŞA DİKKAT
Hipertansiyonun en sık belirtileri arasında enseden başlayan baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, kulak uğultusu, çarpıntı, terleme, burun kanaması, göğüste sıkışma ve sık idrara çıkma bulunuyor. Hipertansiyon sıklığı yaşla birlikte artmakla beraber 35-50 yaşlarında daha sık görülüyor.
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