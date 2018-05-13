Boşanmadan nafaka alabilir miyim?

Eşim 5-6 aydır eve gelmiyor. Geçimimize de destek olmuyor. Boşanma davası açmadan nafaka talep edebilir miyim?

Nafakayla ilgili dava açmak için illaki boşanma davası açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrı yaşama olması da gerekmemektedir.

Eşiniz ile ayrı yaşamasınız bile eğer eşiniz eviniz ile ilgilenmiyorsa nafakayla ilgili dava açabilirsiniz.



TAZMİNATI SİGORTA ÖDER Mİ?

Birkaç sene önce aracımla kaza yaptım. Karşı araçta bulunan yaralı bir vatandaş tarafıma maddi ve manevi tazminat davası açacağını söylüyor. Bu tazminatları trafik sigortam veya kaskom karşılar mı?



Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası veya kısa adıyla trafik sigortası, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan, herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası, bir sorumluluk sigortasıdır ve bu yüzden 3. şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları kapsar. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde ait olduğu aracın ya da poliçe sahibinin alacağı zararları karşılamaz, kasko yerine kullanılamaz ve manevi tazminatları gidermez.

Kara taşıtları sigortası veya kısa ismiyle kasko sigortası ise bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dahilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir.

Trafik sigortasından farklı olarak kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılar.

Soruya dönecek olursak, kaza nedeniyle karşı araçta bulunan 3. kişinin kusurunuzla yaralanmasına sebep olduysanız sizden geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı bir sakatlık durumu varsa meslekte kazanma gücü kaybı, tedavi ve bakıcı giderleri gibi maddi zararlarını talep edebilir ve bu bedelleri trafik sigortanız, limitleri dahilinde ödemekle yükümlüdür.

Fakat trafik sigortası manevi zararı karşılamaz.



MÜTEAHHİT SORUMLULUĞU ALMIYOR

Sitede oturuyoruz. Dairelerimizi teslim aldıktan 3 yıl sonra sitenin istinat duvarı bel verdi. Müteahhitin yeniden yaptırmasını istiyoruz müteahhit ise daireleri bize teslim ettiği için artık sorumluluğunun olmadığını söylüyor. Müteahhite karşı dava açılabilir mi ve bu dava hangi sürede açılmalı?

İstinat duvarında sonradan ortaya çıkan ayıp, gizli ayıptır. Gizli ayıp, inşaatın gözle ve yapılan muayenesinde saptanması mümkün olmayan ayıplardır.

Gizli ayıbın ortaya çıkmasıyla derhal müteahhide haber verilmesi gerekir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 478. maddesi, müteahhidin gizli ayıptan sorumluluğunu inşaatın teslimden itibaren 5 yıl ile sınırlamıştır.

Ancak ayıbın ortaya çıkmasında müteahhidin ağır kusuru varsa örneğin eksik malzeme kullanılmışsa, bu süre teslim tarihinden itibaren 20 yıldır.

Bu süreler içinde dava açabilirsiniz.

Fakat her hâlükârda gecikmeden noterden ihtarname çekerek ayıp bildiriminde bulunmanız lehinize olacaktır.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL