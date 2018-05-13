Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı direncini artıran vitaminler, birçok hastalığın bulaşmasını ve gelişimini engelliyor. Hücreler tarafından üretilmeyen vitaminler besinlerden alındığı için hayati önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, B12 vitamininin önemine değiniyor. Yalnızca hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin, vücudun kan yapımında mutlaka ihtiyaç duyduğu bu vitamin kan hücrelerinde DNA yapımını sağlıyor.
B12 eksikliği Alzheimer nedeni
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, B12 vitamininin önemine değindi. “Vücutta eksik olduğunda demans, Alzheimer ve unutkanlık görülür” dedi...
Etiketler: çapa tıp fakülte öğretim üye , İstanbul Üniversitesi , Osman Erk , Alzheimer , Alzheimer belirtileri , tedavi
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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