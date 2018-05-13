;
Yol Durumu
  1. Boşanmadan nafaka alabilir miyim?
  2. Kaçamadinis!

B12 eksikliği nedeni

Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , B12 vitamininin önemine değindi. “Vücutta eksik olduğunda demans, ve unutkanlık görülür” dedi...

B12 eksikliği Alzheimer nedeni
Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı direncini artıran vitaminler, birçok hastalığın bulaşmasını ve gelişimini engelliyor. Hücreler tarafından üretilmeyen vitaminler besinlerden alındığı için hayati önem taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, B12 vitamininin önemine değiniyor. Yalnızca hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin, vücudun kan yapımında mutlaka ihtiyaç duyduğu bu vitamin kan hücrelerinde DNA yapımını sağlıyor.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar