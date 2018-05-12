Varisin nedeni dar pantolon

Yaza sayılı günler kala kadınları varis korkusu sardı. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Bahçıvan, dar giysilerin varis hastalığını tetiklediğini vurguladı. Bu giysilerin üst kısımlarda da dolaşım bozukluğuna yol açtığını belirten Doç. Dr. Bahçıvan, "Dar giysilerin vücuttaki kan akımını bozarak bacaklarda göllenmeye, varis artışına yol açtığını biliyoruz. Dar giysilerin varisi tetikleyebileceğini, atar damar tıkanıklığını tetikler" diyor. Kadınlarda sık görülen bu rahatsızlığa karşı, her akşam ayakların yukarı kaldırılmasını ve bir süre böyle beklenmesini öneriyor. Şöyle devam ediyor: "Hareketsiz kalmak da bu şikayetlerin artışına neden olur. Bunun için günlük yürüyüşleri ihmal etmeyin..."