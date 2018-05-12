Mutluluk hardalda

çiçekli hardal bitkisi,artırarak mutluluk getiriyor. Aynı zamanda sinirleri kuvvetlendiriyor. Sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:TerleticiRomatizmal hastalıklarda ağrıları giderir.KanHardal kaynar suda lapa haline getirilerek ağrılı veya yanık olan yere konursa iyileştirir.AstımGastrite iyi gelir. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.