Mutluluk hardalda

Sarı çiçekli hardal bitkisi, cinsel arzuyu artırarak mutluluk getiriyor. Aynı zamanda sinirleri kuvvetlendiriyor. Sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Terletici bir özelliği ile soğuk algınlığında, grip ve bronşit gibi hastalıklara şifa olur.
Romatizmal hastalıklarda ağrıları giderir.
Kan dolaşımına etki eder.
Hardal kaynar suda lapa haline getirilerek ağrılı veya yanık olan yere konursa iyileştirir.
Astım nöbetinin rahat ve çabuk geçmesini sağlar. Ayrıca balgam sökücü etkisi vardır.
Gastrite iyi gelir. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
Terletici bir özelliği ile soğuk algınlığında, grip ve bronşit gibi hastalıklara şifa olur.
Romatizmal hastalıklarda ağrıları giderir.
Kan dolaşımına etki eder.
Hardal kaynar suda lapa haline getirilerek ağrılı veya yanık olan yere konursa iyileştirir.
Astım nöbetinin rahat ve çabuk geçmesini sağlar. Ayrıca balgam sökücü etkisi vardır.
Gastrite iyi gelir. Ancak kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
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