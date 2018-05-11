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Gözüne bak hastalığı gör

Prof. Dr. Akbaba, gözlerin hastalık sinyali verdiğini söyledi ve ekledi: Gözlerde sinüzit, göz kuruluğu, ışık çakması migren, uçuşan siyah cisimler ise tümör habercisi olabiliyor

Gözüne bak hastalığı gör
Cep telefonu ve bilgisayar başında aşırı vakit geçirmek göz sağlığını bozuyor. Göz hastalıkları erken dönemde fark edildiğinde kolay yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ancak geç tanı, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, düzenli göz muayenesinin önemine dikkat çekiyor. "50 yaşına kadar 2 yılda bir, 50 yaşından sonra da yılda bir kez göz muayenesinden geçmek gerekir" diyen Akbaba, gözlerdeki belirtilerin hangi hastalıkların sinyali olabileceği konusunda bilgiler veriyor:
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