Cep telefonu ve bilgisayar başında aşırı vakit geçirmek göz sağlığını bozuyor. Göz hastalıkları erken dönemde fark edildiğinde kolay yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Ancak geç tanı, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, düzenli göz muayenesinin önemine dikkat çekiyor. "50 yaşına kadar 2 yılda bir, 50 yaşından sonra da yılda bir kez göz muayenesinden geçmek gerekir" diyen Akbaba, gözlerdeki belirtilerin hangi hastalıkların sinyali olabileceği konusunda bilgiler veriyor:
Gözüne bak hastalığı gör
Prof. Dr. Akbaba, gözlerin hastalık sinyali verdiğini söyledi ve ekledi: Gözlerde ağrı sinüzit, kanlanma göz kuruluğu, ışık çakması migren, uçuşan siyah cisimler ise tümör habercisi olabiliyor
Etiketler: Ağrı , göz hastalığı , kanlanma , çapaklanma , yaşarma
- 11 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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