Çare rezene

Çok eski çağlardan beri tıbbi amaçlı olarak kullanılan rezene, ilaç etkisi yapıyor. Kalsiyum, potasyum, B ve C vitamini açısından oldukça zengin olan rezene, afrodizyak etkiler gösteriyor. Cinsel isteği tetikliyor. Aynı zamanda iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Günde 1 bardak rezene çayı tüketilmesini öneren uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor:
Mide ağrılarını dindirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Kanser riskini düşürür.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kolesterole iyi gelir.
Kansızlığı önler.
Kalp sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Gribi önler.
Mide ağrılarını dindirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Kanser riskini düşürür.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kolesterole iyi gelir.
Kansızlığı önler.
Kalp sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Gribi önler.
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