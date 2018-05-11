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Çare

Çare rezene
Çok eski çağlardan beri tıbbi amaçlı olarak kullanılan rezene, ilaç etkisi yapıyor. Kalsiyum, potasyum, B ve C vitamini açısından oldukça zengin olan , afrodizyak etkiler gösteriyor. Cinsel isteği tetikliyor. Aynı zamanda iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Günde 1 bardak tüketilmesini öneren uzmanlar, mucize bitkinin faydalarını şöyle özetliyor:

Mide ağrılarını dindirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Kanser riskini düşürür.
Sindirimi kolaylaştırır.
Kolesterole iyi gelir.
Kansızlığı önler.
Kalp sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Gribi önler.
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