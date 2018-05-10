Çok zayıflama kemiklerini kırma

Kemik erimesi (osteoporoz), yaş ilerledikçe ortaya çıkabiliyor. Yaşlanmaya bağlı olarak kemiklerin kırılganlık seviyesi artıyor. Doktor Ann Robinson ileri yaş, cinsiyet ve hareketsiz yaşamın, kemik erimesine davetiye çıkardığını söylüyor. Robinson, kemik erimesini önleyen faktörler hakkında önemli açıklamalar yapıyor: Kemik erimesi, kadınlarda erkeklere kıyasla 4 kat fazla görülüyor. Çünkü kadınların menopoz sonrası östrojen seviyesi düşüyor.
10 DAKİKA YÜRÜYÜŞ
Yürüyüş, koşu gibi egzersizler, kemiklerin güçlenmesine yardım ediyor. Ayrıca şınav çekmek ve yüzmek kasların direncini arttırıyor. Her gün 3 defa, 10 dakikalık hızlı yürüyüş, kemikleri güçlendiriyor.
SİGARA DÜŞMANDIR
Sigara içmek, kemikleri oluşturan hücreleri olumsuz etkiliyor. Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği 30 yaşın altındaki gençlere daha fazla zarar veriyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere kıyasla kemik erimesi ve kemiklerin çatlama riski daha fazla oluyor. Sigarayı bırakmak, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.
AŞIRI KİLO VERMEYİN
Sağlıklı kilonun altına düşmek, kemiklere zarar veriyor. Çok düşük kilolu kişilerin kemiklere yığılan toplam ağırlığı düşük oluyor ve kemikler zayıf kalıyor. Sonuç olarak, aşırı kilo kaybı, kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olabiliyor.
D VİTAMİNİ ŞART
Güçlü kemikler için günde yaklaşık 10 mikrogram D vitamini tavsiye ediliyor. Bunun yüzde 90'ı cildinize temas eden güneş ışığından, yüzde 10'u da yağlı balıklardan sağlanabiliyor. Hiç güneş görmeyen veya kısıtlı bir diyete sahip olanların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almaları öneriliyor.
10 DAKİKA YÜRÜYÜŞ
Yürüyüş, koşu gibi egzersizler, kemiklerin güçlenmesine yardım ediyor. Ayrıca şınav çekmek ve yüzmek kasların direncini arttırıyor. Her gün 3 defa, 10 dakikalık hızlı yürüyüş, kemikleri güçlendiriyor.
SİGARA DÜŞMANDIR
Sigara içmek, kemikleri oluşturan hücreleri olumsuz etkiliyor. Özellikle kemik gelişiminin devam ettiği 30 yaşın altındaki gençlere daha fazla zarar veriyor. Sigara içenlerde, içmeyenlere kıyasla kemik erimesi ve kemiklerin çatlama riski daha fazla oluyor. Sigarayı bırakmak, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.
AŞIRI KİLO VERMEYİN
Sağlıklı kilonun altına düşmek, kemiklere zarar veriyor. Çok düşük kilolu kişilerin kemiklere yığılan toplam ağırlığı düşük oluyor ve kemikler zayıf kalıyor. Sonuç olarak, aşırı kilo kaybı, kemiklerin daha kolay kırılmasına neden olabiliyor.
D VİTAMİNİ ŞART
Güçlü kemikler için günde yaklaşık 10 mikrogram D vitamini tavsiye ediliyor. Bunun yüzde 90'ı cildinize temas eden güneş ışığından, yüzde 10'u da yağlı balıklardan sağlanabiliyor. Hiç güneş görmeyen veya kısıtlı bir diyete sahip olanların doktor kontrolünde D vitamini takviyesi almaları öneriliyor.
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