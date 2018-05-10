Aile şokta

İstanbul'da bir aileyi, komşuları ve yakınlarını şok eden bir intihar yaşandı.... Gensa Proje Endüstri Kimya San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Necla Köker, önceki gece yalnız yaşadığı evde siyanürle intihar etti. Köker'in erkek arkadaşına mektup göndererek siyanürle intihar ettiğini söylediği ve mektupta eve gireceklerin dikkatli olmalarını istediği belirtildi. Necla Köker, Kadıköy'deki evinde yalnız yaşıyordu. Apartman görevlisine içinde anahtar da olan bir mektup verdi. Mektubu erkek arkadaşı Rafet Selçuk A'ya ulaştırmasını istedi. Mektubu alan erkek arkadaşı yaşadığı şokun ardından polise olayı haber verdi. Mektupta siyanürle intihar edeceğini, eve girecek olanların özel donanımlı kıyafetle girmelerini, dikkatli olmalarını istiyordu. Mektubun açılmasının ardından bugün polis ve AFAD ekipleri eve geldi. Ekipler ölçüm yapmak için önce eve girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in siyanürün evden dışarı zarar vermemesi için kapının arkasını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı anlaşıldı. Necla Köker'in üç yıl önce vefat eden annesi Cumhurbaşkanlığı eski Devlet Denetleme Kurulu üyesi olan Nejla Köker'in ölümü sonrası bunalıma girdiği iddia edildi.