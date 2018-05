Sinsi romatizma kalbin de düşmanı

hastalıklar, ülkemizde oldukça yaygın görülüyor. Başta eklemler olmak üzere, kaslar, kemikler, eklem bağları ve omurga gibi hareketi sağlayan doku ve organlar hastalıktan etkileniyor. Dayanılmaz ağrı sı ile hayatı kabusa çeviriyor. Yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de görülüyor. Liv Hospital Romatoloji Uzmanı romatizma ile ilgili merak edilenleri anlatıyor...Romatizma, kas ve iskelet sistemini öncelikle tutan, fakat birçok iç organı etki- leyen kronik bir hastalık olarak biliniyor. Çocukluk çağı da dahil olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Genç yaştaki erkeklerin veya doğurganlık çağındaki kadınların yanı sıra yaşlılarda da ortaya çıkıyor. Birçok romatizmal hastalıklardagörülüyor. Çok geniş ve farklı bulgular ile kendini gösterebiliyor. Her ne kadar ağrı şiddeti ön planda olsa da bu buzdağının yalnızca görünen bir kısmını oluşturuyor. Hastalarda eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı ve sabah tutukluğu görülüyor.Romatizmada görülen şikayetler, yalnızca ağrı ve şişlikle kalmıyor. Hastalarda ağız ve göz kuruluğu, deri döküntüleri,el veya ayak parmaklarda beyazlaşma,ateş ve karın ağrısı görülüyor.Hastalıkta sıklıkla ortaya çıkan eklem ve kas ağrılarının yanında asıl tehlike göz ardı ediliyor. Romatizmal hastalıklar, hayatı tehdit eden iç organtutuluşları da yapabiliyor. Efor ile gelişen nefes darlığı ile kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları görülebiliyor. Göğüs ağrısı ile çarpıntı,Böbreklere zarar verdiğinde ise idrarda renk değişikliği, hipertansiyon ile böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülüyor. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı belirtilerini oluşturuyor.Erken tanı, romatizmal hastalıklarda büyük önem taşıyor. Bu sayede hastalığınHastalığın tanısında en önemli unsuru, hastalıkla ilgili iyi bir öykü ve hasta muayenesi oluşturuyor. Kan ve idrar tetkikleri yanı sıra, direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebiliyor.hastalıkta olduğu gibi romatizmayla mücadelede de beslenme önem taşıyor. Kalp damar hastalıkları, iltihabi romatizma, iltihaplı bağırsak ve böbrek hastalıklarına da Omega-3 iyi geliyor. İltihabi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olan Omega-3, en çok şu gıdalarda bulunuyor: Keten tohumu, somon, ringa, uskumru, hamsi balığı, fesleğen, asma yaprağı, ceviz, brokoli, kuru nane, soya yağı, yumurta, kırmızı et ve tavuk...