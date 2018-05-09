Sinsi romatizma kalbin de düşmanı

Romatizmal hastalıklar, ülkemizde oldukça yaygın görülüyor. Başta eklemler olmak üzere, kaslar, kemikler, eklem bağları ve omurga gibi hareketi sağlayan doku ve organlar hastalıktan etkileniyor. Dayanılmaz ağrısı ile hayatı kabusa çeviriyor. Yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de görülüyor. Liv Hospital Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak romatizma ile ilgili merak edilenleri anlatıyor...
KRONİK BİR HASTALIK
Romatizma, kas ve iskelet sistemini öncelikle tutan, fakat birçok iç organı etki- leyen kronik bir hastalık olarak biliniyor. Çocukluk çağı da dahil olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Genç yaştaki erkeklerin veya doğurganlık çağındaki kadınların yanı sıra yaşlılarda da ortaya çıkıyor. Birçok romatizmal hastalıklarda genetik yatkınlık görülüyor. Çok geniş ve farklı bulgular ile kendini gösterebiliyor. Her ne kadar ağrı şiddeti ön planda olsa da bu buzdağının yalnızca görünen bir kısmını oluşturuyor. Hastalarda eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı ve sabah tutukluğu görülüyor.
SAÇ DÖKÜLMESİ YAPAR
Romatizmada görülen şikayetler, yalnızca ağrı ve şişlikle kalmıyor. Hastalarda ağız ve göz kuruluğu, deri döküntüleri, ağız ve genital bölgede aftlar, el veya ayak parmaklarda beyazlaşma, saç dökülmesi, ateş ve karın ağrısı görülüyor. Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
ORGANLARA DA ZARAR
Hastalıkta sıklıkla ortaya çıkan eklem ve kas ağrılarının yanında asıl tehlike göz ardı ediliyor. Romatizmal hastalıklar, hayatı tehdit eden iç organ (kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları da yapabiliyor. Efor ile gelişen nefes darlığı ile kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları görülebiliyor. Göğüs ağrısı ile çarpıntı, romatizmanın kalbi etkilediğini gösteriyor. Böbreklere zarar verdiğinde ise idrarda renk değişikliği, hipertansiyon ile böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülüyor. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı belirtilerini oluşturuyor.
ERKEN TANI ÖNEMLİ
Erken tanı, romatizmal hastalıklarda büyük önem taşıyor. Bu sayede hastalığın iç organları etkilemesi önleniyor. Hastalığın tanısında en önemli unsuru, hastalıkla ilgili iyi bir öykü ve hasta muayenesi oluşturuyor. Kan ve idrar tetkikleri yanı sıra, direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebiliyor.
BALIK YİYİN!
HER hastalıkta olduğu gibi romatizmayla mücadelede de beslenme önem taşıyor. Kalp damar hastalıkları, iltihabi romatizma, iltihaplı bağırsak ve böbrek hastalıklarına da Omega-3 iyi geliyor. İltihabi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olan Omega-3, en çok şu gıdalarda bulunuyor: Keten tohumu, somon, ringa, uskumru, hamsi balığı, fesleğen, asma yaprağı, ceviz, brokoli, kuru nane, soya yağı, yumurta, kırmızı et ve tavuk...
KRONİK BİR HASTALIK
Romatizma, kas ve iskelet sistemini öncelikle tutan, fakat birçok iç organı etki- leyen kronik bir hastalık olarak biliniyor. Çocukluk çağı da dahil olmak üzere her yaşta görülebiliyor. Genç yaştaki erkeklerin veya doğurganlık çağındaki kadınların yanı sıra yaşlılarda da ortaya çıkıyor. Birçok romatizmal hastalıklarda genetik yatkınlık görülüyor. Çok geniş ve farklı bulgular ile kendini gösterebiliyor. Her ne kadar ağrı şiddeti ön planda olsa da bu buzdağının yalnızca görünen bir kısmını oluşturuyor. Hastalarda eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı ve sabah tutukluğu görülüyor.
SAÇ DÖKÜLMESİ YAPAR
Romatizmada görülen şikayetler, yalnızca ağrı ve şişlikle kalmıyor. Hastalarda ağız ve göz kuruluğu, deri döküntüleri, ağız ve genital bölgede aftlar, el veya ayak parmaklarda beyazlaşma, saç dökülmesi, ateş ve karın ağrısı görülüyor. Böyle durumlarda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
ORGANLARA DA ZARAR
Hastalıkta sıklıkla ortaya çıkan eklem ve kas ağrılarının yanında asıl tehlike göz ardı ediliyor. Romatizmal hastalıklar, hayatı tehdit eden iç organ (kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları da yapabiliyor. Efor ile gelişen nefes darlığı ile kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları görülebiliyor. Göğüs ağrısı ile çarpıntı, romatizmanın kalbi etkilediğini gösteriyor. Böbreklere zarar verdiğinde ise idrarda renk değişikliği, hipertansiyon ile böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülüyor. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemini tutuluşun bazı belirtilerini oluşturuyor.
ERKEN TANI ÖNEMLİ
Erken tanı, romatizmal hastalıklarda büyük önem taşıyor. Bu sayede hastalığın iç organları etkilemesi önleniyor. Hastalığın tanısında en önemli unsuru, hastalıkla ilgili iyi bir öykü ve hasta muayenesi oluşturuyor. Kan ve idrar tetkikleri yanı sıra, direk grafi, ultrasonografi, bilgisayar tomografi de gerekebiliyor.
BALIK YİYİN!
HER hastalıkta olduğu gibi romatizmayla mücadelede de beslenme önem taşıyor. Kalp damar hastalıkları, iltihabi romatizma, iltihaplı bağırsak ve böbrek hastalıklarına da Omega-3 iyi geliyor. İltihabi hastalıkların iyileşmesine yardımcı olan Omega-3, en çok şu gıdalarda bulunuyor: Keten tohumu, somon, ringa, uskumru, hamsi balığı, fesleğen, asma yaprağı, ceviz, brokoli, kuru nane, soya yağı, yumurta, kırmızı et ve tavuk...
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