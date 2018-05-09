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kolesterolü düşürür

Şalgam suyu kolesterolü düşürür
Birçok yemeğin yanında tüketilen şalgam suyu, ağızları tatlandırıyor. Sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan , kemikleri güçlendiriyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Kanserden koruyor. İştah acıcı özelliği ile kilo almak isteyenlere yardımcı olan şalgam suyunun tüketiminde aşırıya da kaçmamak gerekiyor. Bu vitamin deposu içeceğin diğer faydaları şöyle sıralanıyor: t Sindirimi kolaylaştırır. Mide ve karaciğeri besler. t Kalp ve damar hastalıklarından korur. t İçeriğinde yer alan bileşimlerle göz sağlığı için faydalıdır. t Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. t Kolesterol seviyesini düşürür. t İdrar söktürücüdür. t Romatizma, böbrek taşı, apse, dolama, egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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