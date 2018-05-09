Diş implantları sinüzit yapabilir

Pek çok kişinin yakındığı sinüzit, genelde soğuk algınlığı ile beraber görülüyor. Can sıkıcı bir sorun haline gelen bu rahatsızlık sırasında alın, ense ve baş ağrısı görülüyor. Bu ağrıya koyu renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik ediyor. Sık yaşanan sinüzit vakalarının altında, kemik eğriliği, burun eti büyümesi, polip oluşumu gibi sorunlar yatabiliyor.
10 GÜN KRİTİK...
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, son dönemde yaygınlaşan diş implantlarınıda sinüzite neden olabileceğini vurguluyor. "Üst çeneye implant takılırken sinüs duvarı zedelenebilinir, sinüs boşluğu enfeksiyona meyilli hale gelebilir. Şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir. 10 günden fazla süren burun akıntısı ve baş ağrısı varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama doğru tedavi için mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir. Unutmayın ki, yetersiz tedaviler kronik sinüzite yol açabilir" uyarısında bulunuyor.
AMELİYAT SON ÇARE
Tedavi için öncelikle antibiyotik tedavisi uygulandığını kaydeden Op. Dr. Baykal, şöyle devam ediyor: "İlaç tedavisinden fayda görmeyen ve 12 haftadan uzun süren sinüzit, cerrahi müdahaleyi gerektirir. Yetersiz tedavi ile sinüzit gözlere de zarar verir. İltihap göz küresine yayılırsa göz çevresinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşur, eğer bu durum atlanırsa körlüğe kadar gidebilir. Acil ameliyat gerekebilir."
10 GÜN KRİTİK...
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, son dönemde yaygınlaşan diş implantlarınıda sinüzite neden olabileceğini vurguluyor. "Üst çeneye implant takılırken sinüs duvarı zedelenebilinir, sinüs boşluğu enfeksiyona meyilli hale gelebilir. Şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir. 10 günden fazla süren burun akıntısı ve baş ağrısı varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama doğru tedavi için mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir. Unutmayın ki, yetersiz tedaviler kronik sinüzite yol açabilir" uyarısında bulunuyor.
AMELİYAT SON ÇARE
Tedavi için öncelikle antibiyotik tedavisi uygulandığını kaydeden Op. Dr. Baykal, şöyle devam ediyor: "İlaç tedavisinden fayda görmeyen ve 12 haftadan uzun süren sinüzit, cerrahi müdahaleyi gerektirir. Yetersiz tedavi ile sinüzit gözlere de zarar verir. İltihap göz küresine yayılırsa göz çevresinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşur, eğer bu durum atlanırsa körlüğe kadar gidebilir. Acil ameliyat gerekebilir."
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