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Yumurtalık inde sinsi tehlike:

Yumurtalık i, en çok 63 yaşındaki kadınlarda görülüyor. Hijyenik amaçlı kullanılan talk sı, hastalık riskini artırıyor. Uzmanlar, ‘Zencefil ve kuruyemiş yiyin’ diyor

Yumurtalık kanserinde sinsi tehlike: Pudra
Kadınlarda görülen türleri arasında yumurtalık kanseri, ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl 100 bin kadından 7'sine teşhisi konuluyor. Çoğunlukla belirti vermeyen yumurtalık kanseri bu nedenle sinsice gelişiyor ve geç fark ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 öneride bulunuyor...
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