Kadınlarda görülen kanser türleri arasında yumurtalık kanseri, ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde her yıl 100 bin kadından 7'sine yumurtalık kanseri teşhisi konuluyor. Çoğunlukla belirti vermeyen yumurtalık kanseri bu nedenle sinsice gelişiyor ve geç fark ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, yumurtalık kanseri riskini azaltan 10 öneride bulunuyor...
Yumurtalık kanserinde sinsi tehlike: Pudra
Yumurtalık kanseri, en çok 63 yaşındaki kadınlarda görülüyor. Hijyenik amaçlı kullanılan talk pudrası, hastalık riskini artırıyor. Uzmanlar, ‘Zencefil ve kuruyemiş yiyin’ diyor
Etiketler: kanser , doğum kontrol , yumurtalık kanseri , pudra , kadın sağlık
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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