MS’in nedeni Obezite

Multuple Skleroz, yani toplumda bilinen ismiyle MS hastalığı yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük, ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Hacettepe Üniversitesi Nöroloji Öğretim Üyesi ve MS Derneği Danışma Kurulu üyesi Prof. Rana Karabudak, yeni geliştirilen teknoloji ile MS hastalığının kader olmaktan çıktığına değiniyor. Yeni teknoloji ilaçlar ve yaşam biçimi sayesinde hastaların tekelekli sandalyeye mahkum olmaktan kurtulduğunu belirtiyor. MS hastalarına açık havada yürüyüş yapmalarını öneriyor. D vitaminin, bu hastalığın tedavisinde oldukça önemli olduğunu belirtiyor. MS hastalığına yakalanma riskini artıran etkenlerin başında obezitenin geldiğine dikkat çeken Prof. Karabuduk şöyle devam ediyor: "Fast-food'u hiç önermeyiz. Şeker, rafine şeker, işte o bonibonlar vs. aslında yasaklanması gereken şeyler açıkçası. Çocukların metabolizmasını erkenden bozuyor. Akdeniz tipi beslenmek gerekiyor. Hamur işi tatlıları yemeyin. Sütlü tatlı olabilir, bunu pekmezle yapabilir, bol tarçın kullanabilir. Tarçın metabolizmayı hızlandırır. Ama en önemlisi, sağlıklı beslenmek, egzersiz ve uyku."
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.