Huzursuz bağırsaklar gitmez kilolar!

Toplumda 'Huzursuz Bağırsak Sendromu' olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu, sindirim sisteminde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Mutluluk hormonunun en çok salgılandığı yer olan bağırsaklarda yaşanan bu sıkıntı, kişinin psikolojik durumunu da olumsuz etkiliyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, şişlik, karın ağrısı ile belirti veren sendromla ilgili önemli bilgiler veriyor...
3-4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ KESİN
Bağırsak işlevlerinin rahatlaması için akşam yemeğinin yatmadan 3-4 saat önce bitirilmesi gerekiyor. Bu durum, bağırsakları rahatlatıyor. Yenilen besinlerin hafifliği ve yatmadan önce bağırsağın bunları sindirebilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, birçok hastada uygun diyetin huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azalttığını söylüyor.
ZAYIFLAMAYI ENGELLER...
Uzmanlar, bir türlü verilemeyen fazla kiloların nedeninin huzursuz bağırsak sendromu olabileceğini söylüyor. Huzursuz bağırsak sendromunun diğer belirtilerini, karın bölgesinde şişkinlik, sabah giyilen kıyafetlerin gün içerisinde karın şişliğinden dolayı dar gelmesi, sabahları el ve ayaklarda şişlik, boyun ve sırt ağrısı oluşturuyor.
KRONİKLEŞİYOR
Huzursuz bağırsak sendromu vakalarının çoğunluğu kadınlarda görülüyor. Kronik bir rahatsızlık olan bu sendrom, zaman zaman tekrarlıyor. Prof. Dr. Gümürdülü, "Hastalar nedeni tam olarak belirlenemeyen aşırı gaz, değişmiş bağırsak hareketi, ağrı, rahatsızlık hissi şeklinde algılamaya ve bu durumla yaşamaya çalışırlar" diyor.
BOL BOL SU İÇİN
Bağırsakları rahatlatmanın bir diğer yolu da bol su içmekten geçiyor. Yine akşamları ana öğünden sonra tüketilen kuruyemişler, tok kalmayı sağlıyor. Akşam yemeğinde salatalara katılan zeytinyağı da sindirimi kolaylaştırıyor. Kan şekerinin düşmesini engellemek için de bol bol meyve tüketilmesi öneriliyor.
GECE ATIŞTIRMALARINI BIRAKIN
Hastalığın olumsuz etkilerinden korunmak için beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. İlk olarak gece atıştırmalarını kesilmesini öneren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Gece, insan metabolizması yavaşlar. Uyku sırasında çok az çalışır. Böylece gece yediğimiz besinler vücudumuzda yakılmaz. Sonuç olarak da kilo alırız. Sabah uyandığınızda bir bardak ılık su ve ardından da soğuk su için. Metabolizma hızınız artacak ve yediklerinizi yakacaksınız" diyor.
BUNLARI DENEYİN
Doğal besinler, bağırsakların düzenli çalışmasını destekliyor. Uzmanlar, mutlu bağırsaklara sahip olmanın tarifini şöyle veriyor...
Çiğ sarımsak : Yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizliyor. Çiğ tüketilmesi daha da fayda sağlıyor.
Lahana turşusu: Bağırsakları temizliyor. Daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Probiyotikli ve lifli özelliği ile bağırsakları koruyor.
Kemik suyu: Vitamin ve mineral zengini kemik suyu, bağırsakları onarıyor. Güçlendiriyor.
Pırasa : Bağırsaktaki sağlıklı bakterilen sayısını çoğaltıyor. Bağırsakları koruyor.
Antep fıstığı: Bağırsaktaki yararlı bakterileri çoğaltıyor.
3-4 SAAT ÖNCE YEMEĞİ KESİN
Bağırsak işlevlerinin rahatlaması için akşam yemeğinin yatmadan 3-4 saat önce bitirilmesi gerekiyor. Bu durum, bağırsakları rahatlatıyor. Yenilen besinlerin hafifliği ve yatmadan önce bağırsağın bunları sindirebilmesinin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, birçok hastada uygun diyetin huzursuz bağırsak sendromu şikayetlerini azalttığını söylüyor.
ZAYIFLAMAYI ENGELLER...
Uzmanlar, bir türlü verilemeyen fazla kiloların nedeninin huzursuz bağırsak sendromu olabileceğini söylüyor. Huzursuz bağırsak sendromunun diğer belirtilerini, karın bölgesinde şişkinlik, sabah giyilen kıyafetlerin gün içerisinde karın şişliğinden dolayı dar gelmesi, sabahları el ve ayaklarda şişlik, boyun ve sırt ağrısı oluşturuyor.
KRONİKLEŞİYOR
Huzursuz bağırsak sendromu vakalarının çoğunluğu kadınlarda görülüyor. Kronik bir rahatsızlık olan bu sendrom, zaman zaman tekrarlıyor. Prof. Dr. Gümürdülü, "Hastalar nedeni tam olarak belirlenemeyen aşırı gaz, değişmiş bağırsak hareketi, ağrı, rahatsızlık hissi şeklinde algılamaya ve bu durumla yaşamaya çalışırlar" diyor.
BOL BOL SU İÇİN
Bağırsakları rahatlatmanın bir diğer yolu da bol su içmekten geçiyor. Yine akşamları ana öğünden sonra tüketilen kuruyemişler, tok kalmayı sağlıyor. Akşam yemeğinde salatalara katılan zeytinyağı da sindirimi kolaylaştırıyor. Kan şekerinin düşmesini engellemek için de bol bol meyve tüketilmesi öneriliyor.
GECE ATIŞTIRMALARINI BIRAKIN
Hastalığın olumsuz etkilerinden korunmak için beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekiyor. İlk olarak gece atıştırmalarını kesilmesini öneren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, "Gece, insan metabolizması yavaşlar. Uyku sırasında çok az çalışır. Böylece gece yediğimiz besinler vücudumuzda yakılmaz. Sonuç olarak da kilo alırız. Sabah uyandığınızda bir bardak ılık su ve ardından da soğuk su için. Metabolizma hızınız artacak ve yediklerinizi yakacaksınız" diyor.
BUNLARI DENEYİN
Doğal besinler, bağırsakların düzenli çalışmasını destekliyor. Uzmanlar, mutlu bağırsaklara sahip olmanın tarifini şöyle veriyor...
Çiğ sarımsak : Yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizliyor. Çiğ tüketilmesi daha da fayda sağlıyor.
Lahana turşusu: Bağırsakları temizliyor. Daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Probiyotikli ve lifli özelliği ile bağırsakları koruyor.
Kemik suyu: Vitamin ve mineral zengini kemik suyu, bağırsakları onarıyor. Güçlendiriyor.
Pırasa : Bağırsaktaki sağlıklı bakterilen sayısını çoğaltıyor. Bağırsakları koruyor.
Antep fıstığı: Bağırsaktaki yararlı bakterileri çoğaltıyor.
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