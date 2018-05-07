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Farkında olmadan binlerce böcek yediğinizin farkında mısınız?

Kırmızı böceği olarak bilinen ve anavatanı olan , birçok gıda maddesinin içerisinde bulunuyor. Kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamında yer olan Karmin, günde belki de birkaç kez tükettiğiniz meyveli yoğurttan dondurmaya, meşrubattan boyalı kek kremalarına kadar her işlenmiş gıdada var.

Kırmızı gıda boyalarının neredeyse tamamı ezilmiş böceklerden üretiliyor. Kırmızı böceği olarak bilinen ve anavatanı olan böceklerden milyonlarca yetiştiriliyor ve gıda boyalarının üretiminde kullanılıyor. Meyveli yoğurtlardan dondurmalara, meşrubatlardan boyalı kek kremalarına kadar kırmızı renk içeren hemen her işlenmiş gıdada karmin böceklerinin izleri mevcut.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 10:32
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