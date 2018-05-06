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Kısırlığın diğer adı:!

Her 5 erkekten birinde görülen hastalığı, çocuk sahibi olmayı engelliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Özlük, yaşla birlikte rahatsızlığın ilerlediğinin altını çiziyor...

Kısırlığın diğer adı:Varikosel!
Bir tür varis hastalığı olarak bilinen varikosel, genç çiftlerin korkulu rüyası oluyor. Her 5 erkekten birinde görülen bu rahatsızlık, testisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olan toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkıyor. 20'li yaşlardan sonra görülen in sebepleri hala tam olarak bilinmiyor. Ancak çiftlerin çocuk sahibi olmasını zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Hastalığın ilk aşamasında belirgin bulgulara rastlanmıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Özlük, erkeklerin korkulu rüyası varikosel ile ilgili önemli bilgiler veriyor...
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