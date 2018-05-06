Bir tür varis hastalığı olarak bilinen varikosel, genç çiftlerin korkulu rüyası oluyor. Her 5 erkekten birinde görülen bu rahatsızlık, testisteki kirli kanı kalbe götürmekle görevli olan toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkıyor. 20'li yaşlardan sonra görülen varikoselin sebepleri hala tam olarak bilinmiyor. Ancak çiftlerin çocuk sahibi olmasını zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Hastalığın ilk aşamasında belirgin bulgulara rastlanmıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Özlük, erkeklerin korkulu rüyası varikosel ile ilgili önemli bilgiler veriyor...
Kısırlığın diğer adı:Varikosel!
Her 5 erkekten birinde görülen varikosel hastalığı, çocuk sahibi olmayı engelliyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Özlük, yaşla birlikte rahatsızlığın ilerlediğinin altını çiziyor...
Etiketler: kısırlık , cinsel sağlık , varikosel , varikosel belirtileri
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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