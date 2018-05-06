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Aradığınız köye ulaşılamıyor

Aradığınız köye ulaşılamıyor
Kastamonu merkeze bağlı Alpağut köyünde, vatandaşlar cep telefonunun çekmemesinden dertli. 75 haneli yaklaşık 400 kişinin yaşadığı köyde, hiçbir telefon operatörü ile bağlantı kurulamıyor. Vatandaşlardan Yunus Zalimoğlu, " merkeze sadece 15 kilometre uzaklıktayız. Ancak yıllardır kimsenin telefonu çekmiyor. Hastalarımız için ambulans çağırmakta güçlük çekiyoruz. Bütün telefon şirketlerine başvurduk ama sorunumuza çare bulamadık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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