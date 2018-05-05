Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversiteden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonlarca emekli de gözünü emekli ikramiyesi ve emekli maaşı zam haberlerine çevirdi.