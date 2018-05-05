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Emekli aylıkları ne kadar artacak? Emekli zam oranı ne olacak? Bakan açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, milyonlarca emeklinin sorduğu emekli maaşları ne kadar olacak? emekli maaşlarına zam ne kadar? emekli aylıkları artacak mı? sorularını cevapladı.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversiteden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milyonlarca emekli de gözünü emekli ikramiyesi ve zam haberlerine çevirdi.

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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 08:28
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