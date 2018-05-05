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Yol Durumu
  1. Kalp hastaları hacamat yaptırmasın
  2. Kanser kaşıntıyla geliyor

Aşkın ilacı

Aşkın ilacı Frenk soğanı
Yabani olarak yetişen, yeşil soğana benzeyen ; kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok hastalığa çare oluyor. ve kan dolaşımını artıran bu soğan cinsel sorun yaşayan çiftlerin de yüzünü güldürüyor. Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler.
ni azaltır.
Bağırsak kurtlarını döker.
Grip, nezle ve öksürüğü önler.
Kandaki şeker seviyesini düşürür.
Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserinden korur.
Antibiyotik gibi etki eder, boğaz iltihaplarına karşı faydalıdır.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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