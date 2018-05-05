Aşkın ilacı Frenk soğanı

Yabani olarak yetişen, yeşil soğana benzeyen Frenk soğanı; kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok hastalığa çare oluyor. Enerjiyi ve kan dolaşımını artıran bu soğan cinsel sorun yaşayan çiftlerin de yüzünü güldürüyor. Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler.
Damar sertliğini azaltır.
Bağırsak kurtlarını döker.
Grip, nezle ve öksürüğü önler.
Kandaki şeker seviyesini düşürür.
Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserinden korur.
Antibiyotik gibi etki eder, boğaz iltihaplarına karşı faydalıdır.
Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler.
Damar sertliğini azaltır.
Bağırsak kurtlarını döker.
Grip, nezle ve öksürüğü önler.
Kandaki şeker seviyesini düşürür.
Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserinden korur.
Antibiyotik gibi etki eder, boğaz iltihaplarına karşı faydalıdır.
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