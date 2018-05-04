İlaç gibi besinler

İlkbaharın yüzünü gösterdiği şu günlerde, kronik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Migren, astım, reflü, romatizma ve tansiyon gibi şikayetler, mevsim geçişlerinde artabiliyor. Doğru ve dengeli beslenme, hastalıkların olumsuz etkilerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor. Uzman Diyetisyen Dilara İsmailoğlu, kronik hastalıklar karşı beslenme reçetesini açıklıyor:
MİGRENE YUMURTA
Baş ağrısıyla kendisini gösteren migren, hayatı kabusa çeviriyor. Peynir (tuzlu olanlar), alkollü içecekler, sakatatlar, baharatlı yiyecekler ve kafeinli içecekler migren ataklarını arttırıyor.
7-8 SAAT UYUYUN
Kereviz, haşlanmış yumurta, armut, elma, kivi, papatya çayı ve günde 2-2.5 litre sıvı tüketimi ise migren ataklarını azaltıyor. Yürüyüş yapmak ve günde 7-8 saat uyumak da migrene iyi geliyor.
ROMATİZMAYA KETEN TOHUMU
Eklem ve romatizma ağrılarından şikayetçi olanlar için de beslenme önemli rol oynuyor. Romatizmaya iyi gelen besinlerin başında balık yer alıyor. Özellikle somon ve ton gibi bol miktarda omega yağ asitleri içeren soğuk su balıkları, romatizma gibi iltihaplı hastalıklara derman oluyor. Bu nedenle romatizma hastalarının hafta en az 2 kere balık tüketmesi gerekiyor. Balıkta olduğu gibi keten tohumu da yüksek oranda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeriyor. Keten tohumu bu özelliği sayesinde romatizma hastalarına şifa dağıtıyor. Kuş üzümü, zerdeçal ve zencefil gibi besinler de eklem şişkinliklerini ve iltihabı önlüyor. Romatizma hastalarının, balık, keten tohumu, kuş üzümü, zerdeçal ve zencefili mutlaka belenme listesine eklemeleri öneriliyor.
TANSİYONA CEVİZ
Akşamdan suda bekletilen ceviz ve suyunun tüketilmesi, hem tansiyona hem de kolesterole iyi geliyor. Aynı zamanda limonlu su, yüksek tansiyon hastalarını rahatlatıyor. Meyvelere tarçın eklenmesi veya şekerli beslenmeden sonra içilen tarçınlı su ise kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.
ASTIMA MUZ
Ay çekirdeği, soya, avokado ve yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda E vitamini içeriyor. Akciğer sağlığını güçlendiren bu besinler, astımlı hastalara derman oluyor. Aynı zamanda magnezyum deposu muz, ıspanak, marul ve kereviz de astım ve alerjiye iyi geliyor.
MİDEYE KABAK
Mide hastalıklarına karşı yatmadan 3 saat önce yemek tüketimini sonlandırmak gerekiyor. Kereviz, kızılcık, elma, yeşil çay, yaban mersini, kiraz, kabak ve biber, gastritin ülsere dönüşmesine engel oluyor. Balık, tavuk, baklagiller, brokoli, brüksel lahanası ve lahana da mide dostu besinler arasında bulunuyor.
MİGRENE YUMURTA
Baş ağrısıyla kendisini gösteren migren, hayatı kabusa çeviriyor. Peynir (tuzlu olanlar), alkollü içecekler, sakatatlar, baharatlı yiyecekler ve kafeinli içecekler migren ataklarını arttırıyor.
7-8 SAAT UYUYUN
Kereviz, haşlanmış yumurta, armut, elma, kivi, papatya çayı ve günde 2-2.5 litre sıvı tüketimi ise migren ataklarını azaltıyor. Yürüyüş yapmak ve günde 7-8 saat uyumak da migrene iyi geliyor.
ROMATİZMAYA KETEN TOHUMU
Eklem ve romatizma ağrılarından şikayetçi olanlar için de beslenme önemli rol oynuyor. Romatizmaya iyi gelen besinlerin başında balık yer alıyor. Özellikle somon ve ton gibi bol miktarda omega yağ asitleri içeren soğuk su balıkları, romatizma gibi iltihaplı hastalıklara derman oluyor. Bu nedenle romatizma hastalarının hafta en az 2 kere balık tüketmesi gerekiyor. Balıkta olduğu gibi keten tohumu da yüksek oranda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeriyor. Keten tohumu bu özelliği sayesinde romatizma hastalarına şifa dağıtıyor. Kuş üzümü, zerdeçal ve zencefil gibi besinler de eklem şişkinliklerini ve iltihabı önlüyor. Romatizma hastalarının, balık, keten tohumu, kuş üzümü, zerdeçal ve zencefili mutlaka belenme listesine eklemeleri öneriliyor.
TANSİYONA CEVİZ
Akşamdan suda bekletilen ceviz ve suyunun tüketilmesi, hem tansiyona hem de kolesterole iyi geliyor. Aynı zamanda limonlu su, yüksek tansiyon hastalarını rahatlatıyor. Meyvelere tarçın eklenmesi veya şekerli beslenmeden sonra içilen tarçınlı su ise kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.
ASTIMA MUZ
Ay çekirdeği, soya, avokado ve yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda E vitamini içeriyor. Akciğer sağlığını güçlendiren bu besinler, astımlı hastalara derman oluyor. Aynı zamanda magnezyum deposu muz, ıspanak, marul ve kereviz de astım ve alerjiye iyi geliyor.
MİDEYE KABAK
Mide hastalıklarına karşı yatmadan 3 saat önce yemek tüketimini sonlandırmak gerekiyor. Kereviz, kızılcık, elma, yeşil çay, yaban mersini, kiraz, kabak ve biber, gastritin ülsere dönüşmesine engel oluyor. Balık, tavuk, baklagiller, brokoli, brüksel lahanası ve lahana da mide dostu besinler arasında bulunuyor.
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