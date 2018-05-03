Çorum'da bir genç kızın 5 gece üst üste mezarlığa giderek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşup ağlaması ve sonra gözden kaybolması sadece kentte değil tüm Türkiye'de günün olayı oldu...
Türkiye Çorum'daki mezarlıktaki esrarengiz olayı konuşuyor!
Türkiye, Çorum'da bir mezarlıkta 4 gece üst üste bir mezarın başına gelerek ağlayan genç kızı konuşuyor. Görevlilerin yakalamaya çalıştığı ancak kaçan genç kızın sırrını çözmek için çalışmalar başlatıldı.
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