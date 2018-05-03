;
Yol Durumu
  1. Aydın'da büyük panik! Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı

Türkiye 'daki mezarlıktaki esrarengiz olayı konuşuyor!

Türkiye, 'da bir mezarlıkta 4 gece üst üste bir mezarın başına gelerek ağlayan genç kızı konuşuyor. Görevlilerin yakalamaya çalıştığı ancak kaçan genç kızın sırrını çözmek için çalışmalar başlatıldı.

'da bir genç kızın 5 gece üst üste mezarlığa giderek 1982'de vefat eden Fatma Ç.'ye ait mezar başında kendi kendine konuşup ağlaması ve sonra gözden kaybolması sadece kentte değil tüm Türkiye'de günün olayı oldu...

Etiketler:
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 07:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar