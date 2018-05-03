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tedavisinde hamama girmeyin!

Tüp bebek tedavisinde hamama girmeyin!
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tedavisi gören çiftlerin gündelik hayatlarında dikkat etmeleri gereken noktalara değiniyor. "Tüp bebek tedavisi devam ettiği sürece cinsel münasebette bulunmamak gerekir. Erkek adaydan alınacak sperm gününden 3 gün öncesine kadar cinsel münasebet olmamalıdır. Embriyo transferini takip eden 2 gün, uzun yolculuk yapılmamalıdır. Hamam ve kaplıca gibi sıcak ortamlardan uzak durmakta yarar vardır" uyarısında bulunuyor.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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