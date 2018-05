Evler yangında kül oldu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinin Akkirpi köyü Merkez Mahallesi'nde Halis Akkirpi'nin evinden çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Köylülerin haber vermesi üzerine İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler yangına müdahale etti. Olayda, alt katlarında ahır bulunan 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.



Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangında Halis, Mustafa, Sadık, Abdurrahman ve Hasan Akkirpi ile Abidin ve Numan Çölez'e ait evler tamamen yandı.



Yangını ilk olarak mahalledeki camide görev yapan imam İsmail Sağlıklı'nın gördüğü, vatandaşları haberdar ederek can kaybının önüne geçtiği öğrenildi.



Sağlıklı, mahallede 11 hanenin bulunduğunu söyledi.



Bunlardan 7'sinin yandığını bildiren Sağlıklı, şunları kaydetti:



"Gece kardeşimi Bartın'a gönderdim. Saat 3'te köye geri döndüm. Arabamı garaja park ettim. Bir ışık gördüm. Aynı zamanda duman da vardı. Köyün o tarafına doğru koştum. Bir bayanın sesini de duydum. O da uyanmış. Baktım yangın önüne geçilebilecek gibi değil, hayvanları kurtarmaya çalıştım. Uyuyanlar vardı, onları uyandırmaya çalıştım. Yaşlılarımızı çıkardık. Traktörleri daha müsait yerlere çektik. Daha sonra itfaiyeyi bekledik. Bağırdım, sesimi duyan biri silah atmış. Onun sayesinde diğerleri de uyandı. Yirmi dakika içinde yangın her yeri kapladı."

Köy muhtarı Tevfik Pelgi de kendisinin köyün farklı bir mahallesinde oturduğunu dile getirerek, "Ben geldiğimde yangın büyümüştü. İtfaiye geldi, müdahale etti. 7 ev ve samanlıklar yandı. İmam görmese can kaybı olurdu. Duyunca hayvanları filan hemen çıkarttılar." dedi.



Yangında evleri yanan lise öğrencisi Fatih Akkirpi ise evlerinin yanması nedeniyle hiçbir şeyleri kalmadığını söyledi.



Sadece traktör ve hayvanlarını kurtarabildiklerini belirten Akkirpi, "Her şeyimiz yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sığınacak bir evimiz vardı, şimdi yok. Evde anne ve babamla yaşıyorduk. Evler ahşap olduğu için yangın aldı başını gitti. Sabaha karşı zor söndürdüler." ifadesini kullandı.



Halis Akkirpi de kış aylarında Kastamonu merkezde ikamet ettiğini anlatarak, "Köye yaz aylarında geliyorum. Gece haberim olunca geldim. Evde kimse yok, şalter kapalı. Nasıl oldu, nasıl çıktı bilemiyoruz. Evimizde her şey vardı. Bir ailenin ihtiyacı olan her şey yandı." diye konuştu.