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Cilde dopingi

Cilde muz dopingi
Güzel ve genç görünmenin sırrı, mutfağımızdan eksik etmediğimiz yiyeceklerden geçiyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, bebek gibi bir için kadınlara muz maskesini öneriyor. " cilt güzelliği için muhteşem bir besindir. İçeriğindeki B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir. Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek ve besleyecek ve yumuşatacak" diyor.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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