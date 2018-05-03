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nda yeşil tehlike

Böbrek taşında yeşil tehlike
Dayanılmaz larla kendini gösteren böbrek taşları hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının yanı sıra kusma ve sık idrara çıkma gibi belirtiler gösteriyor. Taş hastalıklarına karşı 'Yeşil yapraklı sebze tüketin' önerisi tam aksine riski artırıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Doğukan Sökmen, böbrek taşlarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor...

ETİ ABARTMAYIN!
Dünyanın her bölgesinde farklı içerikte böbrek taşlarına rastlanabiliyor. Örneğin ABD'de görülen taşlarla ülkemizdekilerin içeriği farklı olabiliyor. Bu noktada beslenme tarzı ve genetik etki önem taşıyor. Taşlardan korunmak için yeşil yapraklı sebzeler tüketilse de, aslında bu besinler türlerini artırıyor. Bu nedenle bu sebzelerin tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekiyor. Posa içeriği yüksek sebzelerin tüketimini çoğaltmak ve aşırı C vitamini tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Kırmızı etin de haftada iki öğünle sınırlandırılması önem taşıyor.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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