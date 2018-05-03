Bahar aylarını kabusa çeviren sinüzite dikkat!

Doktor Bey, 5 yıldır gazdan insan içine çıkamaz oldum. Hap falan geçirmedi. Yani gazla başım dertte. Doktorum "Huzursuz Bağırsak" dedi. Ben de huzursuzum, bağırsakta. Arkadaşlarım "Tatlı yeme" diyor. Gazla tatlının ilgisi var mı?