Doktor Bey, 5 yıldır gazdan insan içine çıkamaz oldum. Hap falan geçirmedi. Yani gazla başım dertte. Doktorum "Huzursuz Bağırsak" dedi. Ben de huzursuzum, bağırsakta. Arkadaşlarım "Tatlı yeme" diyor. Gazla tatlının ilgisi var mı?
Bahar aylarını kabusa çeviren sinüzite dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: kanser , cinsel ilişki , Nafiz Karagözoğlu
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