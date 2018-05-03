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Bahar aylarını kabusa çeviren sinüzite dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bahar aylarını kabusa çeviren bu hastalığa dikkat!

Doktor Bey, 5 yıldır gazdan insan içine çıkamaz oldum. Hap falan geçirmedi. Yani gazla başım dertte. Doktorum "Huzursuz Bağırsak" dedi. Ben de huzursuzum, bağırsakta. Arkadaşlarım "Tatlı yeme" diyor. Gazla tatlının ilgisi var mı?

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 07:59
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