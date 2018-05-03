Gece saat 23:00'ten sonra yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesinden Mimar Sinan Mahallesine kadar tüm yerleşim birimlerini sardı.
Aydın'da büyük panik! Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı
Aydın'da gece yarısı tüm şehri birden çürük yumurta kokusuna benzer bir koku sardı. Efeler ilçesindeki tüm mahallelerde yoğun şekilde hissedilen koku nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken nefes almakta da zorlandı.
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