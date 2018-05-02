İlaç gibi badem

Omega 3 kaynağı olarak; kalp ve damar dostu olan bademin faydaları saymakla bitmiyor. Cinsel güç kaybı yaşayanlara ilaç gibi etki eden bademin öne çıkan yararlarından bazıları şöyle: t Kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler. Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.
İçindeki kalsiyum, kolesterol düzeyini düşürür ve kemik erimesini önler.
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.
İçindeki kalsiyum, kolesterol düzeyini düşürür ve kemik erimesini önler.
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.
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