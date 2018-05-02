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  2. Sinsi tehlike böbrek reflüsü

İlaç gibi

Zengin içeriğiyle başta olmak üzere birçok ciddi hastalıktan koruyan , cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor...

İlaç gibi badem
Omega 3 kaynağı olarak; kalp ve damar dostu olan bademin faydaları saymakla bitmiyor. Cinsel güç kaybı yaşayanlara ilaç gibi etki eden in öne çıkan yararlarından bazıları şöyle: t Kan pıhtılaşmasını ve damar sertliğini önler. Tansiyonu düşürür, şeker hastalarında riski azaltır.

İçindeki kalsiyum, kolesterol düzeyini düşürür ve kemik erimesini önler.
Vücut direncinin artmasında, yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda çok faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir.
Strese iyi gelen yiyecekler arasındadır.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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