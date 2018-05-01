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yi yüzerek yenin

Obeziteyi yüzerek yenin
Her fırsatta faydalı bir spor olduğu vurgulanan yüzmenin, hem fiziksel ve psikolojik etkileri bulunuyor. Yüzmeyle birçok fiziksel tedavinin gerçekleştiğini belirten yüzme antrenörü Nuran Kaçmaz, "Birçok suda yapılabiliyor. Yüzme diyabeti önler, kan basıncını düzenler, kalbi korur ve obeziteyi engeller" bilgisini veriyor. Suyun kemik ve kasları güçlendirdiğini de belirten Kaçmaz, doktorların duruş bozukluklarına karşı yüzmeyi önerdiğine değiniyor. Şöyle devam ediyor: "Skolyoz teşhisi konulan hastaların yüzme ile tedavisi sağlanabiliyor. Birçok fizik tedavi suda yapılabiliyor. Ayrıca yüzme stresi önler, ruhu dinlendirir ve rahatlatır. Uyku problemlerini de giderir..."
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