Her fırsatta faydalı bir spor olduğu vurgulanan yüzmenin, hem fiziksel ve psikolojik etkileri bulunuyor. Yüzmeyle birçok fiziksel tedavinin gerçekleştiğini belirten yüzme antrenörü Nuran Kaçmaz, "Birçok fizik tedavi suda yapılabiliyor. Yüzme diyabeti önler, kan basıncını düzenler, kalbi korur ve obeziteyi engeller" bilgisini veriyor. Suyun kemik ve kasları güçlendirdiğini de belirten Kaçmaz, doktorların duruş bozukluklarına karşı yüzmeyi önerdiğine değiniyor. Şöyle devam ediyor: "Skolyoz teşhisi konulan hastaların yüzme ile tedavisi sağlanabiliyor. Birçok fizik tedavi suda yapılabiliyor. Ayrıca yüzme stresi önler, ruhu dinlendirir ve rahatlatır. Uyku problemlerini de giderir..."
Obeziteyi yüzerek yenin
Etiketler: Fizik tedavi , obezite
- 01 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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