Mutluluk kıvırcıkta

İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa karşı etkili olan kıvırcık salata, hem kadın hem de erkeklerde üreme sağlığını geliştirip, doğurganlığı arttırıyor. Afrodizyak özelliğiyle de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bağışıklık sistemini geliştirip, çiftleri mutlu eden kıvırcığın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Lösemi ve göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı kalkan görevi görür.
Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır, uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
Beynin hafıza gücünü olumlu etkiler.
Kemik ve kas sağlığını korur.
İçerdiği demir ile kansızlık yaşayanlara iyi gelir.
Gözlere faydalıdır. Katarakt gibi göz hastalıklarından korur.
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Lösemi ve göğüs kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı kalkan görevi görür.
Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır, uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
Beynin hafıza gücünü olumlu etkiler.
Kemik ve kas sağlığını korur.
İçerdiği demir ile kansızlık yaşayanlara iyi gelir.
Gözlere faydalıdır. Katarakt gibi göz hastalıklarından korur.
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