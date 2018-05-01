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Mutluluk ta

Bol miktarda C vitamini içeren salata, kolesterolü düşürüyor. etkisiyle de aşk hayatını renklendiriyor...

Mutluluk kıvırcıkta
İçerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalığa karşı etkili olan salata, hem kadın hem de erkeklerde üreme sağlığını geliştirip, doğurganlığı arttırıyor. özelliğiyle de cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Bağışıklık sistemini geliştirip, çiftleri mutlu eden kıvırcığın yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Tansiyon ve kolesterolü düşürür.
Lösemi ve göğüs i başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı kalkan görevi görür.
Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır, uykuya dalmanızı kolaylaştırır.
Beynin hafıza gücünü olumlu etkiler.
Kemik ve kas sağlığını korur.
İçerdiği demir ile kansızlık yaşayanlara iyi gelir.
Gözlere faydalıdır. Katarakt gibi göz hastalıklarından korur.
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