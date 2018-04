Kuaförde AIDS var!

güzelleşmek uğruna kuaför lere akın ediyor. Saatlerin geçirildiği kuaför salonları, hijyenik olmadığı takdirdeOrtak kullanılan cımbız, manikür aletleri, fırça ve saç şekillendiricileri sterilize edilmezse mantar enfeksiyonundan, Hepatit B, C ve AIDS gibi hastalıklara yol açabiliyor., kuaför salonlarında kadınları bekleyen tehlikelere karşı önemli uyarılarda bulunuyor...Kuaförlerde en büyük tehlike, küf, mantar ve bakteriler için en iyi üreme alanı olanbulunuyor. Nemli ortamlarda bulunan havlular,tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek riskli bakteriler listesinde ilk 5'te bulunan veadı verilen bu bakteri, bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan bebekler ve çok yaşlı kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.Kadınların hemen her ay yaptırdıkları saç boyaları, bazen istenmeyen etkilere neden olabiliyor. Saç boyasından kaynaklanan alerjiler; yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, sulanma, kaşıntı ve tüm vücutta ödeme neden olabiliyor. Kimyasal maddelerden kaynaklanan ödem nedeniyleortaya çıkabiliyor. Bu da ölümleri beraberinde getiriyor. Saçları uzun aralıklarla boyatmaya ve boyanın saçta bekletilme süresinin de kısa olmasına özen göstermek gerekiyor.Dünyada her yıl birçok kadının manikür yaptırırkenkaptığını unutmamak gerekiyor. Manikür yaptırırken, sadece kullanılan manikür aletlerinin değil elinizi soktuğunuz kabın bile temizliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle manikür yaptıran kadınlarınkuaföre gitmeleri öneriliyor. Öte yandanhijyen kurallarına dikkat edilmediğinde birçok ciddi hastalık ortaya çıkıyor. Ciddi enfeksiyonların yanında siğil, Hepatit B ve C riskiyle karşılaşılıyor.