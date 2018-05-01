Kuaförde AIDS var!

Kadınlar, güzelleşmek uğruna kuaförlere akın ediyor. Saatlerin geçirildiği kuaför salonları, hijyenik olmadığı takdirde ölüm saçıyor. Ortak kullanılan cımbız, manikür aletleri, fırça ve saç şekillendiricileri sterilize edilmezse mantar enfeksiyonundan, Hepatit B, C ve AIDS gibi hastalıklara yol açabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, kuaför salonlarında kadınları bekleyen tehlikelere karşı önemli uyarılarda bulunuyor...
HAVLULAR CAN ALIYOR
Kuaförlerde en büyük tehlike, küf, mantar ve bakteriler için en iyi üreme alanı olan havlularda bulunuyor. Nemli ortamlarda bulunan havlular, 2 kat tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek riskli bakteriler listesinde ilk 5'te bulunan ve 'üzüm salkımı' adı verilen bu bakteri, bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan bebekler ve çok yaşlı kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
ALERJİ YAPABİLİR
Kadınların hemen her ay yaptırdıkları saç boyaları, bazen istenmeyen etkilere neden olabiliyor. Saç boyasından kaynaklanan alerjiler; yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, sulanma, kaşıntı ve tüm vücutta ödeme neden olabiliyor. Kimyasal maddelerden kaynaklanan ödem nedeniyle nefes darlığı ve solunum sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Bu da ölümleri beraberinde getiriyor. Saçları uzun aralıklarla boyatmaya ve boyanın saçta bekletilme süresinin de kısa olmasına özen göstermek gerekiyor.
NE KADAR HİJYENİK?
Dünyada her yıl birçok kadının manikür yaptırırken AIDS kaptığını unutmamak gerekiyor. Manikür yaptırırken, sadece kullanılan manikür aletlerinin değil elinizi soktuğunuz kabın bile temizliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle manikür yaptıran kadınların kendi manikür setleri ile kuaföre gitmeleri öneriliyor. Öte yandan ağda işleminde de hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde birçok ciddi hastalık ortaya çıkıyor. Ciddi enfeksiyonların yanında siğil, Hepatit B ve C riskiyle karşılaşılıyor.
HAVLULAR CAN ALIYOR
Kuaförlerde en büyük tehlike, küf, mantar ve bakteriler için en iyi üreme alanı olan havlularda bulunuyor. Nemli ortamlarda bulunan havlular, 2 kat tehlike saçıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek riskli bakteriler listesinde ilk 5'te bulunan ve 'üzüm salkımı' adı verilen bu bakteri, bağışıklık sistemi çok güçlü olmayan bebekler ve çok yaşlı kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.
ALERJİ YAPABİLİR
Kadınların hemen her ay yaptırdıkları saç boyaları, bazen istenmeyen etkilere neden olabiliyor. Saç boyasından kaynaklanan alerjiler; yüzde, göz kapaklarında ve kulak arkasında kızarıklık, kabuklanma, sulanma, kaşıntı ve tüm vücutta ödeme neden olabiliyor. Kimyasal maddelerden kaynaklanan ödem nedeniyle nefes darlığı ve solunum sıkıntısı ortaya çıkabiliyor. Bu da ölümleri beraberinde getiriyor. Saçları uzun aralıklarla boyatmaya ve boyanın saçta bekletilme süresinin de kısa olmasına özen göstermek gerekiyor.
NE KADAR HİJYENİK?
Dünyada her yıl birçok kadının manikür yaptırırken AIDS kaptığını unutmamak gerekiyor. Manikür yaptırırken, sadece kullanılan manikür aletlerinin değil elinizi soktuğunuz kabın bile temizliği büyük önem taşıyor. Bu nedenle manikür yaptıran kadınların kendi manikür setleri ile kuaföre gitmeleri öneriliyor. Öte yandan ağda işleminde de hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde birçok ciddi hastalık ortaya çıkıyor. Ciddi enfeksiyonların yanında siğil, Hepatit B ve C riskiyle karşılaşılıyor.
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