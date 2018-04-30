Ellerdeki titreme tiroidin habercisi

İstemsiz kasılma ve seğirmeler ile kasların kısa süreli kasılması; vücutta, ellerde, ayaklarda ve boyunda titremelere yol açıyor. Türkiye'de ve dünyada sık olarak görülen ancak nedeni tam olarak bilinmeyen titremeler, yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen titreme, nedene yönelik yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, titremeler ve tedavileri hakkında önemli bilgiler veriyor...
YAŞLA BİRLİKTE RİSK ARTAR
Nedeni bilinmeyen titremeler, 'Esansiyonel tremor' olarak adlandırılıyor. Vücutta en sık rastlanan hareket bozukluklarının başında gelen bu rahatsızlıklar, yaşlanmayla birlikte ilerliyor. Eller öne uzatıldığında ya da bardak, kaşık tutarken veya yazı yazarken daha çok ortaya çıkıyor. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta istirahat halinde titremeler duruyor. En çok ellerde oluşan titreme, daha sonra da baş, boyun, bacaklar, ses telleri ve gövdede görülüyor. Her titreme bir hastalık belirtisi olmayabiliyor.
PARKİNSON'LA KARIŞTIRILIYOR
Vücuttaki esansiyonel titremeler, genellikle Parkinson hastalığı ile karıştırılıyor. Her ne kadar şikayetler benzerlik gösterse de iki hastalığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Nedeni bilinmeyen titreme, Parkinson'a göre 10 kat fazla görülüyor. Parkinson titremesi; istirahat halinde, eller rahat pozisyonda dururken ortaya çıkıyor ve hareketle azalıyor. Parkinson'da ayrıca hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla yürüme, baş ve gövde öne eğik vaziyette yürüme, yüzde mimiklerde azalma görülüyor.
SU BİLE İÇEMEZ...
Esansiyonel titremeler ile karıştırılmaması gereken hareket bozukluklarından birini de "beyincik lezyonlarının" titremesi oluşturuyor. Beyincik lezyonlarına bağlı titremeler, diğerlerine göre daha şiddetli geçiyor. Eller hedefe yaklaştıkça titreme şiddetleniyor. Örneğin bardak ağıza yaklaştırıldığında artıyor. Kişi suyu içecekken, titremeye bağlı olarak su bardaktan dökülmeye başlıyor. Ayrıca yürürken ve otururken dengesizlik gibi başka şikayetler de gelişiyor.
ÖMRÜ KISALTMAZ AMA...
Esansiyonel titremeler, yaşam süresini kısaltıcı bir etki göstermiyor. Ancak şiddeti yaşla birlikte artabiliyor. Sonuç olarak bazı hastalarda yazı yazma, yemek yeme sırasında güçlük, sosyal açıdan utanma gibi durumlara neden olabiliyor. Erken tedavi de hastalığın doğal seyrini durdurmuyor ya da yavaşlatmıyor.
MUTLAKA TEDAVİ OLUN
Titremeler, hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyorsa ve hasta günlük aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekiliyorsa ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan ve şiddetli titremesi olan hastalarda 'cerrahi tedavi' yöntemlerine başvurulabiliyor.
KAN ŞEKERİNİZE BAKTIRIN
Nedeni bilinmeyen titremeler, başlangıçta hastanın günlük yaşamını etkilemeyebiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı etkenlere bağlı olarak yaşamı olumsuz etkiliyor. Esansiyonel titremeleri tetikleyen faktörleri şunlar oluşturuyor:
Heyecan ve stres
Uykusuzluk
Aşırı kafein tüketimi
Fiziksel yorgunluk
Kan şekeri düşüklüğü
Tiroit fonksiyon bozuklukları
Diğer önemli hastalıkların varlığı...
YAŞLA BİRLİKTE RİSK ARTAR
Nedeni bilinmeyen titremeler, 'Esansiyonel tremor' olarak adlandırılıyor. Vücutta en sık rastlanan hareket bozukluklarının başında gelen bu rahatsızlıklar, yaşlanmayla birlikte ilerliyor. Eller öne uzatıldığında ya da bardak, kaşık tutarken veya yazı yazarken daha çok ortaya çıkıyor. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta istirahat halinde titremeler duruyor. En çok ellerde oluşan titreme, daha sonra da baş, boyun, bacaklar, ses telleri ve gövdede görülüyor. Her titreme bir hastalık belirtisi olmayabiliyor.
PARKİNSON'LA KARIŞTIRILIYOR
Vücuttaki esansiyonel titremeler, genellikle Parkinson hastalığı ile karıştırılıyor. Her ne kadar şikayetler benzerlik gösterse de iki hastalığı birbirinden ayırmak gerekiyor. Nedeni bilinmeyen titreme, Parkinson'a göre 10 kat fazla görülüyor. Parkinson titremesi; istirahat halinde, eller rahat pozisyonda dururken ortaya çıkıyor ve hareketle azalıyor. Parkinson'da ayrıca hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla yürüme, baş ve gövde öne eğik vaziyette yürüme, yüzde mimiklerde azalma görülüyor.
SU BİLE İÇEMEZ...
Esansiyonel titremeler ile karıştırılmaması gereken hareket bozukluklarından birini de "beyincik lezyonlarının" titremesi oluşturuyor. Beyincik lezyonlarına bağlı titremeler, diğerlerine göre daha şiddetli geçiyor. Eller hedefe yaklaştıkça titreme şiddetleniyor. Örneğin bardak ağıza yaklaştırıldığında artıyor. Kişi suyu içecekken, titremeye bağlı olarak su bardaktan dökülmeye başlıyor. Ayrıca yürürken ve otururken dengesizlik gibi başka şikayetler de gelişiyor.
ÖMRÜ KISALTMAZ AMA...
Esansiyonel titremeler, yaşam süresini kısaltıcı bir etki göstermiyor. Ancak şiddeti yaşla birlikte artabiliyor. Sonuç olarak bazı hastalarda yazı yazma, yemek yeme sırasında güçlük, sosyal açıdan utanma gibi durumlara neden olabiliyor. Erken tedavi de hastalığın doğal seyrini durdurmuyor ya da yavaşlatmıyor.
MUTLAKA TEDAVİ OLUN
Titremeler, hastanın yaşam kalitesini ciddi derecede düşürüyorsa ve hasta günlük aktiviteleri yerine getirmekte güçlük çekiliyorsa ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan ve şiddetli titremesi olan hastalarda 'cerrahi tedavi' yöntemlerine başvurulabiliyor.
KAN ŞEKERİNİZE BAKTIRIN
Nedeni bilinmeyen titremeler, başlangıçta hastanın günlük yaşamını etkilemeyebiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı etkenlere bağlı olarak yaşamı olumsuz etkiliyor. Esansiyonel titremeleri tetikleyen faktörleri şunlar oluşturuyor:
Heyecan ve stres
Uykusuzluk
Aşırı kafein tüketimi
Fiziksel yorgunluk
Kan şekeri düşüklüğü
Tiroit fonksiyon bozuklukları
Diğer önemli hastalıkların varlığı...
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