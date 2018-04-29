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  1. Çalışan maaşını geç alıyorsa tazminat hakkı kazanır mı?

nedir ve ne zaman çıkacak?

Milyonlarca vatandaş 'nı merak ediyor. Peki ama İmar Barışı nedir? İmar Barışı ne zaman çıkacak? İmar Barışı'ndan kaç bina yararlanacak? İmar Barışı kapsamları neler? İmar Barışı hangi binaları kapsıyor? İmar Barışı'ndan kimler yararlanabiliyor? İmar Barışı neden önemli? İmar Barışı ücretleri ne kadar? gibi sorularınızın yanıtları haberimizde...

İmar Barışı nedir?
Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya imar alınmış ama daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış planıdır.

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  • 29 Nisan 2018, Pazar 12:20
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