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Dara düşene bezelye

Yaşlılık hastalıklarından ve mide inden koruyan bezelye aynı zamanda kilo da verdiriyor. Cinsel isteksizlik yaşayan erkeklerde ise afrodizyak etki gösteriyor...

Dara düşene bezelye
Kendisi küçük faydası büyük olan bezelye, mide inden koruyor. Kilo vermeye de yardımcı olan bu mucizevi sebze Alzheimer, bronşit gibi ciddi hastalıklardan koruyor. Bezelyenin cinsel hayata katkılarına da dikkat çeken uzmanlar, "Bezelye erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor" diyor. Yeşil mucizenin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda enerji ve güç verir.
Kemik sağlığı için önemlidir. İçerdiği K vikamini ile kemikleri kuvvetlendirir.
Kalbi güçlendirir, Kalp damarlarını besler. Kan damarının sertleşmesini önler.
Romatizma ve bronşitten korur.
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