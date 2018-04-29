Dara düşene bezelye

Kendisi küçük faydası büyük olan bezelye, mide kanserinden koruyor. Kilo vermeye de yardımcı olan bu mucizevi sebze Alzheimer, bronşit gibi ciddi hastalıklardan koruyor. Bezelyenin cinsel hayata katkılarına da dikkat çeken uzmanlar, "Bezelye erkekler üzerinde afrodizyak etkisi olan yiyecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor" diyor. Yeşil mucizenin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda enerji ve güç verir.
Kemik sağlığı için önemlidir. İçerdiği K vikamini ile kemikleri kuvvetlendirir.
Kalbi güçlendirir, Kalp damarlarını besler. Kan damarının sertleşmesini önler.
Romatizma ve bronşitten korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücuda enerji ve güç verir.
Kemik sağlığı için önemlidir. İçerdiği K vikamini ile kemikleri kuvvetlendirir.
Kalbi güçlendirir, Kalp damarlarını besler. Kan damarının sertleşmesini önler.
Romatizma ve bronşitten korur.
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