Dr. Kahraman

Kanseri yenen aile hekimi, göreve dönüp yüzlerce kadını hastalığın pençesinden çekip aldı. İzmir Konak'ta aile hekimi olarak görev yapan 45 yaşındaki Ayşegül Karakan, hikayesiyle iz bıraktı. 4 yıl önce yapılan incelemelerde 2 çocuk annesi Karakan'ın rahim ağzı kanseri olduğu saptandı. Hemen aşı tedavisi uygulanan genç doktor, hastalığı yenmeyi başardı. Ancak 2016 yılında yapılan periyodik incelemelerde bu kez de 2016 yılında meme kanserine rastlandı. Memesindeki kitle tamamen alınan Karakan'a 1.5 yıl boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulandı. Karakan, bu sürede meme kanseriyle ilgili yüzlerce araştırma yaptı. Tamamen iyileşip 2017 yılında görevine başladı. Bu süreçte mahalledeki kadınlarla bir araya gelip onlara meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle ilgili bilgiler aktardı. Mahalleye bir kanser tarama mobil aracı getirmesini sağlayıp, kadınlara kanser taraması yaptırdı. Bu çalışmalarından dolayı da 'İyilik meleği Ayşegül' olarak anıldı... Kanser tedavisinde erken tanının önemine bir kez daha anlayan Dr. Ayşegül Karakan, "Meme kanserine yakalanan ve bana ihtiyacı olduğuna inandığım hastaları düşündükçe yaşama dört elle sarıldım. İyileşip görevime döndükten sonra mahalledeki kadınlarla bir araya geldim. Şimdiye kadar mahallemdeki kadınların yüzde 80'ine ulaştım ama amacım tamamına meme kanserini anlatmak ve taramadan geçmelerine vesile olabilmek" ifadesini kullandı.
Ayşegül Karakan'ın aktardığı bilgiler ile yüzlerce kadının hayatını kurtardı. 43 yaşındaki Neriman Koç da (sağdan siyah tişörtlü), o isimler arasındaydı...
Ayşegül Karakan'ın aktardığı bilgiler ile yüzlerce kadının hayatını kurtardı. 43 yaşındaki Neriman Koç da (sağdan siyah tişörtlü), o isimler arasındaydı...
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