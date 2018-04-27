Sırt ağrısında kanser sinyali

"Nasıl olsa geçer" denilerek umursanmayan sırt ağrıları, günlük yaşam kalitesini bozuyor. Her 5 kişiden 1'inde görülen sırt ağrısı, hafife alındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hatta ağrı, ciddi bir hastalığa da işaret edebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. Gülseren Kayalar, sırt ağrıları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler veriyor. Kayalar'ın açıklamalarına göre, vücuttaki farklı kanser odaklarından yayılma sonucu meydana gelen omurga metastazları, sırt ağrısına yol açabiliyor. Tüberküloz, brusella, akciğer kanseri ve omurgaya metastaz yapan tümörler, sırt ağrısıyla kendini gösterebiliyor. Yemek borusu, mide, safra kesesi ve pankreas hastalıkları ve tümörlerinin neden olduğu ağrılar da sırttan hissedilebiliyor.
AĞIR TAŞIMAYIN
Sırt ağrıları, uzun süre yanlış oturma veya baş ve sırt öne eğik ayakta durma, ağır sırt çantası kullanma, uzun süre bilgisayar kullanma, kaslarda güçsüzlük, spor veya iş yaşamında sırtı zorlayan yanlış hareketler veya araç kazaları sonrası görülüyor. Yaşlanma ile açığa çıkan sırt ağrıları sıklıkla kas güçsüzlüğü, omurgada kireçlenmeler, osteoporoza bağlı sessiz omurga kırıklarından kaynaklanabiliyor. Bel ve boyun fıtığı, incinmesi, kireçlenmesi ve kayması gibi hastalıklar tedavi edilmediğinde mekanik olarak sırt ağrısı yapabiliyor.
BELİRTİLERE DİKKAT
Erişkin dönemde görülen sırt ağrıları, ciddi sebeplerden oluşabiliyor. Spor yaralanmaları veya kaza olmadan açığa çıkan ve aşırı yorgunluk hissi ile birlikte 2-4 haftada geçmeyen sırt ağrılarına dikkat etmek gerekiyor. Sırt ağrılarına yol açan sebeplerden aşağıda bahsedilen belirtiler varsa bir an önce uzman bir doktora gidilmesi gerekiyor:
Yüksekten düşme
Ağır bir eşya kaldırmakla veya ani öksürmekle açığa çıkan ağrı
20 yaş altı veya 50 yaş üstünde ilk kez açığa çıkan sırt ağrısı
Gece terlemesi, geceleri artan ağrı, zayıflama
Bakteriyel enfeksiyon geçirmiş olma
Sırt ağrısı sürekliyse ve daha kötüye gidiyorsa
Ağrı zorlanma veya mekanik kaynaklı değilse
2-4 haftada geçmiyorsa
Sabahları ağrılı ve tutuk kalkılıyorsa
Omurganın şekli değişmeye başladıysa
Bacaklarda iğnelenme, karıncalanma, uyuşmalar, güçsüzlük başladıysa ve artarak sürüyorsa...
AĞIR TAŞIMAYIN
Sırt ağrıları, uzun süre yanlış oturma veya baş ve sırt öne eğik ayakta durma, ağır sırt çantası kullanma, uzun süre bilgisayar kullanma, kaslarda güçsüzlük, spor veya iş yaşamında sırtı zorlayan yanlış hareketler veya araç kazaları sonrası görülüyor. Yaşlanma ile açığa çıkan sırt ağrıları sıklıkla kas güçsüzlüğü, omurgada kireçlenmeler, osteoporoza bağlı sessiz omurga kırıklarından kaynaklanabiliyor. Bel ve boyun fıtığı, incinmesi, kireçlenmesi ve kayması gibi hastalıklar tedavi edilmediğinde mekanik olarak sırt ağrısı yapabiliyor.
BELİRTİLERE DİKKAT
Erişkin dönemde görülen sırt ağrıları, ciddi sebeplerden oluşabiliyor. Spor yaralanmaları veya kaza olmadan açığa çıkan ve aşırı yorgunluk hissi ile birlikte 2-4 haftada geçmeyen sırt ağrılarına dikkat etmek gerekiyor. Sırt ağrılarına yol açan sebeplerden aşağıda bahsedilen belirtiler varsa bir an önce uzman bir doktora gidilmesi gerekiyor:
Yüksekten düşme
Ağır bir eşya kaldırmakla veya ani öksürmekle açığa çıkan ağrı
20 yaş altı veya 50 yaş üstünde ilk kez açığa çıkan sırt ağrısı
Gece terlemesi, geceleri artan ağrı, zayıflama
Bakteriyel enfeksiyon geçirmiş olma
Sırt ağrısı sürekliyse ve daha kötüye gidiyorsa
Ağrı zorlanma veya mekanik kaynaklı değilse
2-4 haftada geçmiyorsa
Sabahları ağrılı ve tutuk kalkılıyorsa
Omurganın şekli değişmeye başladıysa
Bacaklarda iğnelenme, karıncalanma, uyuşmalar, güçsüzlük başladıysa ve artarak sürüyorsa...
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