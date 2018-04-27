BİNLERCE SAÇ KÖKÜ
Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde her yaşta ortaya çıkabilen bir sorundur. Saç dökülmesi, çoğunlukla orta yaştan sonra ortaya çıkar ve hızla ilerler. Önlem alınmaması durumunda kellik sorunuyla karşılaşılır. Bilimsel olarak yapılan bu çalışma, saç dökülmesini durduran ve saç köklerinin beslenerek tekrar çıkmasını sağlayan bir yağ olduğunu ortaya koydu.
Her evde bulunan bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor! Dökülen saçlar nasıl geri çıkar?
Saç dökülmesiyle ilgili tüm araştırmaları rafa kaldıracak yeni bir çözüm bulundu. Hemen her evde bulunan bu yağın saç kökü üretimini arttırdığı tespit edildi. Peki ama dökülen saçlar yeniden nasıl çıkar? Saç dökülmesi nasıl engellenir? Kelliğin çözümü var mı? Saç nasıl gürleştirilir? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...
BİNLERCE SAÇ KÖKÜ
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