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Her evde bulunan bu yağı sürdüğünüzde dökülen lar geri çıkıyor! Dökülen saçlar nasıl geri çıkar?

dökülmesiyle ilgili tüm araştırmaları rafa kaldıracak yeni bir çözüm bulundu. Hemen her evde bulunan bu yağın saç kökü üretimini arttırdığı tespit edildi. Peki ama dökülen saçlar yeniden nasıl çıkar? Saç dökülmesi nasıl engellenir? liğin çözümü var mı? Saç nasıl gürleştirilir? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

BİNLERCE SAÇ KÖKÜ
dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde her yaşta ortaya çıkabilen bir sorundur. Saç dökülmesi, çoğunlukla orta yaştan sonra ortaya çıkar ve hızla ilerler. Önlem alınmaması durumunda lik sorunuyla karşılaşılır. Bilimsel olarak yapılan bu çalışma, saç dökülmesini durduran ve saç köklerinin beslenerek tekrar çıkmasını sağlayan bir yağ olduğunu ortaya koydu.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 09:30
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