Tencere-tava omuzları zorlama

EV kadınların en çok yakındığı rahatsızlıkların başında şüphesiz omuz ağrısı geliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Gülabi, hareket sistemiyle ilgili omuz ağrılarında basit ağrı kesici ilaçlar kullanılmasına rağmen devam eden ağrılarda, mutlaka doktora görünmek gerektiğini söylüyor. Şu uyarılarda bulunuyor: "Kadınlar, ev işlerinde üst dolaplara ağır cisimlerin kaldırılması ve yüksek rafların temizlenmesi, yukarıdan tencere, tabak vs. gibi eşyaların alınması, omuzun zorlanmasına neden oluyor. Tekrarlayan bu aktiviteler, omuz ekleminin kireçlenmesi ile sonlanır."