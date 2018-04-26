Kadınların kabusu haline gelen menopoz döneminde, pek çok hastalıklar ortaya çıkıyor. Diş Hekimi İlker Arslan, menopoz döneminde dişlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "Kemik erimesi bedendeki tüm kemiklerde oluşur. Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Ağız ve diş sağlığı da menopoz döneminde en az psikoloji kadar etkileniyor. Menopoz döneminde tat değişiklikleri, ağızda yanma hissi, tükürük akışında azalmaya bağlı ağız kuruluğu, sıcak veya soğuk yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet görülüyor. Bu dönemde süt ve süt ürünleri tüketmek, şekerli gıdalardan kaçınmak gerekir" uyarısında bulunuyor.
Menopoz dişlerin de düşmanı
Etiketler: menopoz , Diş sağlığı
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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