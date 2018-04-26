;
Yol Durumu
  1. Tencere-tava omuzları zorlama
  2. Kabak çekirdeği her derde deva

dişlerin de düşmanı

Menopoz dişlerin de düşmanı
Kadınların kabusu haline gelen döneminde, pek çok hastalıklar ortaya çıkıyor. Diş Hekimi İlker Arslan, menopoz döneminde dişlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. "Kemik erimesi bedendeki tüm kemiklerde oluşur. Dişin etrafındaki kemik dokusunda meydana gelen erimeler, dişin desteğinin yok olmasına sebep olur ve dişlerin kaybedilmesi ile sonuçlanabilir. Ağız ve da menopoz döneminde en az psikoloji kadar etkileniyor. Menopoz döneminde tat değişiklikleri, ağızda yanma hissi, tükürük akışında azalmaya bağlı ağız kuruluğu, sıcak veya soğuk yiyeceklere karşı aşırı hassasiyet görülüyor. Bu dönemde süt ve süt ürünleri tüketmek, şekerli gıdalardan kaçınmak gerekir" uyarısında bulunuyor.
Etiketler: ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar