Omuz düşüklüğü Skolyoz belirtisi

Bir omurga hastalığı olan skolyoz, bel ya da göğüs bölümünde görülüyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yunus Atıcı, skolyoz ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler veriyor. Sol omuz sağ omuza göre biraz daha aşağıda veya yukarıda ise ya da meme uçlarından biri diğerine göre aşağıda veya yukarıdaysa skolyoz başlangıcı olabileceğini söyleyen Atıcı, erken teşhis ve tedavinin önemine değiniyor. Şunları söylüyor: "Erken dönemde skolyozu tespit ettiğimizde korse kullanarak kontrol altına almamız mümkün. Geç kalındığında ise hasta ameliyata aday bir duruma gelebilir. Daha fazla geç kalmanız durumunda ise ameliyat zorlaşır."