Aşkın çerisi!

SAĞLIKLI bir hayatın yolu, doğru gıdaları dengeli ve düzenli tüketmekten geçiyor. Yazın gelmesiyle birlikte sofralarda yerini alan çeri domates, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C vitamini deposu olan bu mucizevi besin, zengin lif içeriği ile tok tutuyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Böbrek, kalp ve akciğerleri koruyor. Beyni güçlendiriyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği destekliyor. Hormonlarını çalıştırıp, erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Çeri domatesin diğer fayfaları şöyle...

Kalp ve damar sağlığını destekler.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kemikleri güçlendirir.

Kanserden korur.

Vitamin ve mineral desteği ile vücuda güç verir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Gözleri korur.

Cildi besler.

Kan şekerini dengeler.

Böbrekleri korur. Böbreklerdeki taş oluşumunu engeller.

Eklem ve kas ağrılarını dindirir.

Tansiyonu düşürür.

Güneşin zararlı ışınlarını engeller.