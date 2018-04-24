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Marifet karpuzda

Yazın habercisi karpuz, bağışıklığı güçlendiriyor. Böbrekleri koruyor. etkisi ile aşk hayatını renklendiriyor...

Marifet karpuzda
Havaların ısınmasıyla birlikte en besleyici meyvelerden karpuz, pazar tezgahlarında yerini alıyor. Sağlığa şifalı gelen meyveler arasında ilk sırayı alan karpuz, saçtan tırnağa kadar bütün vücudu besliyor. Yüzde 92'sinin sudan oluştuğu bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pek çok hastalıktan koruyor. Aşk hayatını da renklendiriyor. etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kalp hastalıklarından korur. Tansiyonu dengeler.
İçeriğindeki likopen maddesi ile kemikleri güçlendirir.
Vücuttaki yağ oranını azaltır.
Doğal bir idrar söktürücüdür. Böbreklerin çalışmasını sağlar.
Kas ve sinirleri destekler. 6 Göz sağlığı için faydalıdır.
İçeriğindeki C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir.
Astım ataklarını önler.
Sindirimi düzenler.
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