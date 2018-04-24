Alzheimer’ın sırrı gözümüzde saklı!

Yapılan araştırmalar, her yıl tüm dünyada milyonlarda insanın önlenebilir sebeplerden dolayı görme yetilerini kaybettiğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, rutin göz muayeneleri sayesinde kanser, beyin tümörü, tiroit ve yüksek tansiyonun da aralarında bulunduğu pek çok hastalığın teşhis edilebileceğini söylüyor. Dünyagöz Feneryolu'ndan Prof. Dr. Tayfun Bavbek, göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmenin önemi ve bu sayede önlenebilecek rahatsızlıklar ile ilgili önemli bilgiler veriyor.
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Göz muayeneleri sayesinde, gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara ek olarak, hayati tehlike yaratan farklı hastalıkların da ilk belirtilerinin gözlemlenebildiğini belirten Prof. Dr. Bavbek, "Rutin olarak gerçekleştirilen göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek pek çok hastalığın teşhisi ve ardından doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler, özellikle kanser hastalarında hayati önem taşıyabiliyor. Göz muayeneleri sayesinde; yüksek kolestrol, tümörler, tiroit, yüksek tansiyon, diyabet, kanser türleri, AIDS, MS, Alzheimer, Parkinson gibi pek çok rahatsızlığın ilk belirtilerini tespit edebilmek mümkün" diyor. Rutin göz muayeneleri ile önemli rahatsızlıklara teşhis konulmasının yanı sıra, öğrenme yetisinin yüzde 85'ini sağlayan gözleri tehdit eden görme rahatsızlıklarının da önüne geçilebiliyor.
ADETA BİR AYNA...
Göz muayeneleri sayesinde, gözlerde oluşabilecek rahatsızlıklara ek olarak, hayati tehlike yaratan farklı hastalıkların da ilk belirtilerinin gözlemlenebildiğini belirten Prof. Dr. Bavbek, "Rutin olarak gerçekleştirilen göz muayeneleri sırasında fark edilebilecek pek çok hastalığın teşhisi ve ardından doğru branşlara yapılacak yönlendirmeler, özellikle kanser hastalarında hayati önem taşıyabiliyor. Göz muayeneleri sayesinde; yüksek kolestrol, tümörler, tiroit, yüksek tansiyon, diyabet, kanser türleri, AIDS, MS, Alzheimer, Parkinson gibi pek çok rahatsızlığın ilk belirtilerini tespit edebilmek mümkün" diyor. Rutin göz muayeneleri ile önemli rahatsızlıklara teşhis konulmasının yanı sıra, öğrenme yetisinin yüzde 85'ini sağlayan gözleri tehdit eden görme rahatsızlıklarının da önüne geçilebiliyor.
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