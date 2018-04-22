Bilim dergisi 'Science Illustrated' kanserin tedavisinde karşılaşılan zorlukları ve bunlara alternatif çözüm yollarını derledi. Geniş veri tabanı, genetiği değiştirilmiş bağışıklık sistemi ve yapay zekayla kanser tedavisinde bir umut ışığı yanabilir. İşte 5 zorluk ve alternatif çözüm önerileri:
Kanseri neden yenemiyoruz?
Kansere karşı verilen savaşta tümörler yıllardan beri bilim insanlarından daha hızlı davranıyor. Peki neden yüzyılın en büyük hastalığını yenmekte bu kadar yavaş ilerliyoruz? Bunun 5 nedeni var.
Bilim dergisi 'Science Illustrated' kanserin tedavisinde karşılaşılan zorlukları ve bunlara alternatif çözüm yollarını derledi. Geniş veri tabanı, genetiği değiştirilmiş bağışıklık sistemi ve yapay zekayla kanser tedavisinde bir umut ışığı yanabilir. İşte 5 zorluk ve alternatif çözüm önerileri:
Etiketler: kanser
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