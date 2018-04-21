Hayvanlara yönelik şiddet, hepimizi kahretti. Ünlü sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana'nın "Pamuk" ve "Django" adlı 2 köpeği de vahşete kurban gitti. Korkunç olay, Muğla Marmaris'te geçen yaz meydana geldi. Bozdurun Mahallesi'nde yaşayan ünlü çiftin 2 köpeği, zehirlenerek katledildi. Açılan soruşturma sonunda çiftin komşuları Kaan Ünveren'in (52) hayvanları zehirlediği iddia edildi. Gözaltına alınan Ünveren salıverildi. Ünveren daha sonra evinin balkonundan silahla ateş ederek ünlü çifte gözdağı verdi. Skandal yargıya gitti. Köpekleri öldürdüğü iddia edilen ve ilk duruşmaya katılmayan Ünveren, dün İstanbul'da talimatla ifade verdi. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Kaan Ünveren ile Dirvana çifti, olayın ardından ilk kez karşı karşıya geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, "Evimde yapılan aramada da zehir bulunmadı. Oyuncak tüfeği havaya boş olarak sıktım. Tüfeğin içinde mermi yoktu" dedi. Beraatini istedi. Duruşma sırasında sunucu Tanem Sivar Dirvana'nın gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Sivar Dirvana, gazetecilere açıklama yaptı. Tanem Sivar Dirvana, "İyi değilim, sanıkla olaydan sonra ilk kez karşılaştım" dedi.
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Etiketler: Asliye Ceza Mahkemesi , Muğla , İstanbul
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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