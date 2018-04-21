İSTANBUL Fatih'te öz oğlunu katleden cani baba, sonunda eşinden ayrıldı. Olay, 5 Kasım 2017'de yaşandı. Nezir Türkoğlu'nun eşi Neriman Türkoğlu, şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı. Eşinden ayrı yaşayan Nezir Türkoğlu ise boşanmaya yanaşmadı. Eşini barışmaya ikna edemeyince vahşete imza attı. Karısına unutamayacağı bir acı yaşatmak için dehşet saçtı. Anneannesinin evinden alıp evine götürdüğü öz oğlu Yiğitcan'ı (10) 16 yerinden bıçakladı. Cinayetin ardından da eşini arayıp, "Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al" diye bağırdı. Evlat katili baba, tutuklanarak hapse tıkıldı. Ağır müebbet hapis istemiyle yargılanan Nezir Türkoğlu'na tepki yağdı. Cinayetten 6 ay sonra evladını öldüren Nezir Türkoğlu ile Neriman Türkoğlu'nun boşanma davası karara bağlandı. Yiğitcan öldürülmeden bir buçuk ay önce boşanma davası açan Neriman Türkoğlu yaşadığı travma nedeniyle, Nezir Türkoğlu da tutuklu olduğu için duruşmaya katılamadı. Mahkeme, duruşmada tarafların dinlenmesini gerekli bulmadı. Mahkeme, acılı annenin talebi doğrultusunda tarafları boşadı. Neriman Türkoğlu'nun oğlunu öldüren eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka istemediği açıklandı
En acı şekilde bitti
Nezir Türkoğlu, ayrılmak isteyen karısına büyük bir acı yaşatmak için öz oğlunun canına kıydı. Anne Neriman Türkoğlu, evladının ardından adeta kan ağladı. Cinayetten 6 ay sonra cani adam ile eşi boşandı...
Etiketler: Nezir Türkoğlu , Neriman Türkoğlu
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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