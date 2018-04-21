OSMANİYE'de doğuştan göz damarları kuru olarak doğan Sariye Özat (33), o günden bu yana ışığa hasret kaldı. Ancak engel tanımadı. Görme engelli Özat, okulunu aksatmayarak Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Üniversiteden başarıyla mezun olan Özat, karanlık dünyasını 8 yıldır öğrencileriyle aydınlattı. Son 5 yıldır Osmaniye'nin Sumbas İlçesi'ndeki Kızılömerli Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Özat, öğrencilerinin gören gözleri olduğunu anlattı. Öğrencileriyle sadece sınıfta değil sınıf dışında da beraber olan, teneffüslerde öğrencileriyle sohbet edip şarkılar söyleyen Özat, "Öğrencilerim benim hayat ışığım" açıklamasını yaptı. Özat'ın öğrencileri ise görme engelli öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, "Öğretmenden çok annemiz, ablamız gibi" ifadelerini kullandı.
Azmi görün!
Etiketler: Osmaniye , Gaziantep Üniversitesi
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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