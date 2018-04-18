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Güçlü nın sırrı:

Güçlü hafızanın sırrı: Zerdeçal
Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. etkisi bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, taze beyni ve destekliyor. Yine mide asitlerini yatıştıran ve reflü ağrılarını dindiren zerdeçal; grip ve nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını önlüyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavisine de yardımcı oluyor.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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