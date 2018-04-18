Güçlü hafızanın sırrı: Zerdeçal

Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. Antioksidan etkisi bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, taze zerdeçal beyni ve hafızayı destekliyor. Yine mide asitlerini yatıştıran ve reflü ağrılarını dindiren zerdeçal; grip ve nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarını önlüyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavisine de yardımcı oluyor.
Etiketler: zerdeçal , sağlıklı beslenme , Antioksidan , Stanford Üniversitesi , hafıza
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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