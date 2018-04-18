Böbreklerde kırmızı alarm

Böbrekler, vücutta adeta bir süzgeç görevini görüyor. Dünyada ve ülkemizde bir salgın gibi artan kronik böbrek rahatsızlığı, hayatı tehdit ediyor. Kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk gruplarını; şeker hastalığı, hipertansiyon ve ailesinde böbrek hastalığı olanlar ile yaşlılar oluşturuyor. Kimi zaman yanlış beslenme de böbrek hastalıklarının altında yatan sebep oluyor. Üroloji Uzmanı Dr. Arman Çitçi, böbreklerin düşmanı alışkanlıkları sıralıyor...
AZ SU İÇMEYİN:
Su, böbrekler için büyük önem taşıyor. Yeteri kadar sıvı alınmadığında toksinler ve diğer atıklar vücutta birikiyor. Bu da böbrek enfeksiyonlarına neden oluyor.
İDRARI TUTMAYIN:
Kimi zaman göz ardı edilen ve sık yapılan tuvaleti tutma alışkanlığı, böbreklere zarar veriyor. İdrar kesesi uzun bir süre idrar ile dolduğunda, idrar yollarında hipertrofi, hidronefroz gibi komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Ayrıca uzun süre idrar tutmak böbrek taşından, böbrek yetmezliğine pek çok sorununa yol açabiliyor.
TUZDAN UZAK DURUN:
Fazla tuzlu yemek tüketimi, böbrek sorunlarının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da neden oluyor. Çünkü tuz alımı yüksek olduğunda, böbreklerin aşırı tuz salgılanması nedeniyle daha fazla çalışması gerekiyor. Bu da böbreklerde su tutulmasına ve böbreklerin işleyişinin bozulmasına yol açıyor.
SİGARAYI BIRAKIN:
Alkol böbreklere ve karaciğere karşı olumsuz kimyasallar ve toksinler barındırıyor. Haliyle çok fazla tüketildiğinde böbreklerin iflas etmesine neden oluyor.
SAĞLIKLI BESLENİN:
Böbrek sağlığı için öncelikle kahve ve çay tüketimini sınırlandırmak gerekiyor. Kan dolaşımını artıran kafein böbreklere çok fazla ağırlık bindiriyor. Kırmızı et başta olmak üzere aşırı hayvansal protein tüketmek, böbreklerin yükünü artırıyor. Gazlı içecekler de böbrek taşı oluşumuna yol açıyor.
AZ SU İÇMEYİN:
Su, böbrekler için büyük önem taşıyor. Yeteri kadar sıvı alınmadığında toksinler ve diğer atıklar vücutta birikiyor. Bu da böbrek enfeksiyonlarına neden oluyor.
İDRARI TUTMAYIN:
Kimi zaman göz ardı edilen ve sık yapılan tuvaleti tutma alışkanlığı, böbreklere zarar veriyor. İdrar kesesi uzun bir süre idrar ile dolduğunda, idrar yollarında hipertrofi, hidronefroz gibi komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Ayrıca uzun süre idrar tutmak böbrek taşından, böbrek yetmezliğine pek çok sorununa yol açabiliyor.
TUZDAN UZAK DURUN:
Fazla tuzlu yemek tüketimi, böbrek sorunlarının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da neden oluyor. Çünkü tuz alımı yüksek olduğunda, böbreklerin aşırı tuz salgılanması nedeniyle daha fazla çalışması gerekiyor. Bu da böbreklerde su tutulmasına ve böbreklerin işleyişinin bozulmasına yol açıyor.
SİGARAYI BIRAKIN:
Alkol böbreklere ve karaciğere karşı olumsuz kimyasallar ve toksinler barındırıyor. Haliyle çok fazla tüketildiğinde böbreklerin iflas etmesine neden oluyor.
SAĞLIKLI BESLENİN:
Böbrek sağlığı için öncelikle kahve ve çay tüketimini sınırlandırmak gerekiyor. Kan dolaşımını artıran kafein böbreklere çok fazla ağırlık bindiriyor. Kırmızı et başta olmak üzere aşırı hayvansal protein tüketmek, böbreklerin yükünü artırıyor. Gazlı içecekler de böbrek taşı oluşumuna yol açıyor.
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